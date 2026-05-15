برشلونة يضع مرموش بديلاً لليفاندوفسكي

بدأ برشلونة دراسة التعاقد مع المصري عمر مرموش نجم مانشستر سيتي خلال فترة الانتقالات الصيفية المقبلة، ضمن تحركات النادي الكتالوني للبحث عن مهاجم جديد مع اقتراب البولندي روبرت ليفاندوفسكي من نهاية مشواره داخل النادي الكتالوني.

وكشف موقع «كوت أوف سايد» أن إدارة مانشستر سيتي تراجع حاليًا مستقبل مرموش داخل النادي، إلى جانب تقييم دوره وقيمته السوقية تحسبًا لاتخاذ قرار بشأن استمراره أو رحيله خلال الصيف المقبل.

وأشار التقرير إلى أن اللاعب المصري لا يضغط من أجل مغادرة مانشستر سيتي، لكنه يرغب في الحصول على دقائق لعب أكبر خلال الموسم المقبل، بعدما شارك على فترات رغم تقديمه مستويات جيدة مع الفريق السماوي.

وأضاف التقرير أن مرموش يستعد لعقد جلسة مع إدارة السيتي عقب نهاية الموسم، من أجل حسم موقفه النهائي ومعرفة خطط النادي المتعلقة به.

وأكدت التقارير أن مانشستر سيتي لا يمانع فكرة بيع اللاعب إذا وصل عرض مناسب، وسط توقعات بأن تتراوح قيمة الصفقة بين 60 و65 مليون يورو.

ودخل اسم الأرجنتيني خوليان ألفاريزمهاجم أتلتيكو مدريد الإسباني، ضمن الخيارات المطروحة داخل برشلونة خلال الفترة الماضية، لكن ارتفاع التكلفة المالية للصفقة دفع النادي الإسباني إلى دراسة بدائل أخرى، يأتي في مقدمتها عمر مرموش.

وأوضح التقرير أن برشلونة يرى في مرموش خيارًا مناسبًا لدعم الخط الهجومي، خاصة مع قدرته على اللعب في أكثر من مركز هجومي، إلى جانب الخبرات التي اكتسبها في الدوريين الألماني والإنجليزي.

ورغم عدم وجود مفاوضات رسمية حتى الآن، فإن برشلونة يواصل متابعة موقف اللاعب المصري، مع تزايد الحديث حول إمكانية رحيله عن مانشستر سيتي خلال الميركاتو الصيفي.

كما أبدت أندية أخرى اهتمامها بالتعاقد مع مرموش، أبرزها توتنهام هوتسبير وأستون فيلا، بينما تفضل إدارة السيتي بيع اللاعب خارج الدوري الإنجليزي إذا قررت الاستغناء عنه.

ولا يُستبعد أيضًا عودة مرموش إلى الدوري الألماني، بعدما قدم مستويات قوية سابقًا بقميص آينتراخت فرانكفورت، وهو ما قد يجذب اهتمام عدة أندية ألمانية خلال الصيف المقبل.