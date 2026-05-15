«الأسبوع المقبل سيكون مهمًا».. مورينيو يعلق على مستقبله

أثار البرتغالي جوزيه مورينيو المزيد من الغموض حول مستقبله التدريبي، بعدما أكد تأجيل حسم موقفه النهائي من الاستمرار مع بنفيكا، بالتزامن مع تزايد الأنباء التي تربطه بالعودة إلى ريال مدريد خلال الموسم المقبل.

وكشف مورينيو، خلال المؤتمر الصحفي الذي سبق مواجهة بنفيكا أمام إستوريل، أن إدارة النادي البرتغالي أرسلت عرضًا رسميًا لتجديد عقده، لكنه فضّل عدم اتخاذ القرار في الوقت الحالي.

وقال المدرب البرتغالي: «يوم الأربعاء تلقى وكيلي العرض المكتوب من بنفيكا للتجديد، لكنني قلت لا، لا أريد اتخاذ أي قرار الآن، ربما يوم الأحد».

ونفى مورينيو وجود أي مفاوضات أو اتصالات مع ريال مدريد، رغم التقارير التي تحدثت مؤخرًا عن إمكانية عودته إلى النادي الإسباني.

ونقلت صحيفة «ماركا» الإسبانية تصريحات مورينيو، التي قال فيها: «لم يحدث أي تواصل مع ريال مدريد، لا مع الرئيس ولا مع أي شخص مهم داخل النادي».

وأكد المدرب البرتغالي أن الأيام المقبلة ستكون مهمة لتحديد مستقبله، موضحًا: «الأسبوع المقبل سيكون مهمًا بالنسبة لمستقبلي».

وأضاف مورينيو أن هناك اتفاقًا مع إدارة بنفيكا يمنح الطرفين فترة قصيرة لاتخاذ القرار النهائي، قائلًا: «لدينا فترة تتراوح بين 8 و10 أيام لمعرفة كل شيء واتخاذ القرار المناسب».

وتحدث المدرب البرتغالي أيضًا عن المؤتمر الصحفي الأخير لرئيس ريال مدريد فلورنتينو بيريز، مؤكدًا أنه لم يشاهده، وأضاف: «حتى لو شاهدته، فمن أكون لكي أعلق على حديث رئيس بحجم وتاريخ فلورنتينو؟ أنا لا أفعل ذلك أبدًا».

وأشاد مورينيو بمدرب ريال مدريد الحالي ألفارو أربيلوا، موضحًا أن العلاقة بينهما ما زالت قوية منذ فترة عملهما معًا داخل الميرنغي.

وقال: «إنه صديق، ومن اللاعبين الذين قدموا كل شيء من أجلي عندما كنت مدربًا له، والآن بعد أن أصبح مدربًا في ريال مدريد، فإن ذلك يزيد من ارتباطي بالنادي ورغبتي في أن تسير الأمور بشكل جيد هناك».