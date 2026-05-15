والدة مبابي تخطف الانتباه برد فعلها على صافرات الاستهجان ضد نجلها (فيديو)

خطفت فايزة العماري، والدة النجم الفرنسي كيليان مبابي، الأنظار خلال مباراة ريال مدريد وريال أوفييدو، بعدما التقطت الكاميرات رد فعلها أثناء تعرض نجلها لصافرات استهجان من جماهير سانتياغو برنابيو.

ورصدت كاميرات شبكة «دازن»، العماري وهي تضحك داخل المقصورة في اللحظات التي بدأت فيها جماهير ريال مدريد إطلاق صافرات الاستهجان ضد مبابي، سواء أثناء إعلان التشكيلة قبل المباراة أو بعد نزوله إلى أرض الملعب كبديل.

وشارك مبابي لأول مرة بعد تعافيه من الإصابة خلال فوز ريال مدريد على أوفييدو بنتيجة 2-0، بعدما دخل بديلًا في الشوط الثاني، وسط استمرار الانتقادات الجماهيرية ضده خلال الفترة الأخيرة.

وأظهرت اللقطات المتداولة عبر مواقع التواصل الاجتماعي تفاعل والدة اللاعب الفرنسي بطريقة أثارت الكثير من التعليقات، خاصة مع الضحك المتواصل الذي ظهر عليها أثناء صافرات الجماهير.

ولم يكن رد فعل والدته فقط محل الاهتمام، إذ بدا مبابي نفسه مبتسمًا على مقاعد البدلاء وخلال دخوله إلى أرض الملعب.

وتوقف مبابي بعد المباراة للحديث مع وسائل الإعلام في المنطقة المختلطة، ونقلت صحيفة «سبورت» الإسبانية تصريحاته بعد المباراة، حيث قال: «كان من المؤسف بالنسبة لي ألا ألعب الكلاسيكو، فأنا أحب اللعب ضد برشلونة ودائمًا ما أسجل أمامهم».

وتحدث المهاجم الفرنسي عن صافرات الاستهجان قائلًا: «لا يمكننا تغيير آراء الناس، هذه طريقتهم في التعبير عن رأيهم، ولا يجب أخذ الأمر بشكل شخصي».

وكشف مبابي أيضًا أن المدرب أربيلوا يعتبره المهاجم الرابع في الفريق خلف فرانكو ماستانتونو وفينيسيوس جونيور وجونزالو غارسيا، وهو ما يفسر جلوسه على مقاعد البدلاء أمام أوفييدو.

وتعرض مبابي خلال الأيام الماضية لانتقادات من جماهير ريال مدريد بسبب غيابه عن بعض المباريات، خاصة بعد خسارة الكلاسيكو الأخيرة أمام برشلونة، إضافة إلى سفره إلى سردينيا خلال فترة التعافي من الإصابة.