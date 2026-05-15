مبابي: لست الخيار الأول في هجوم ريال مدريد وترتيبي الرابع

اعترف الفرنسي كيليان مبابي بتراجع ترتيبه داخل خط هجوم ريال مدريد تحت قيادة المدرب ألفارو أربيلوا، بعدما أكد أنه أصبح المهاجم الرابع في حسابات الجهاز الفني خلال الفترة الحالية، عقب استبعاده من التشكيلة الأساسية أمام ريال أوبيدو.

وشارك مبابي بديلًا في الدقيقة 68 خلال فوز ريال مدريد على أوبيدو بنتيجة 2-0 بالدوري الإسباني، بعدما فضل أربيلوا الاعتماد هجوميًا على الثلاثي فينيسيوس جونيور وجونزالو غارسيا وفرانكو ماستانتونو.

وقال قائد المنتخب الفرنسي: «أنا لائق تمامًا، لكنني بالنسبة للمدرب المهاجم الرابع في الفريق بعد ماستانتونو وفيني وجونزالو».

وأضاف: «كنت مستعدًا للعب أساسيًا، لكن القرار يعود إلى المدرب ويجب احترامه دائمًا»، مشيرًا إلى أنه لا يملك أي مشكلة مع أربيلوا، لكنه مطالب ببذل مجهود أكبر للمنافسة على مكانه في التشكيلة الأساسية.

وغاب مبابي عن مباراة الكلاسيكو الأخيرة أمام برشلونة، التي خسرها ريال مدريد بنتيجة 2-0، بسبب الإصابة في عضلات الفخذ الخلفية، كما تعرض لصيحات استهجان من بعض جماهير الفريق عند عودته.

وزادت الانتقادات تجاه اللاعب الفرنسي بعد سفره إلى سردينيا خلال فترة التعافي، رغم تأكيده أنه حصل على إذن رسمي من النادي قبل الرحلة.

ونفى أربيلوا وجود أي أزمة مع مبابي، مؤكدًا أنه لم يصف اللاعب بالخيار الرابع داخل الفريق، موضحًا أن قراره بعدم إشراكه أساسيًا جاء بسبب غيابه عن المباريات مؤخرًا.

وقال المدرب الإسباني: «تحدثت معه قبل المباراة، ولا أعلم كيف فهم كلامي»، مضيفًا: «من غير المنطقي أن يبدأ لاعب أساسيًا بعدما كان قبل أربعة أيام غير قادر حتى على الجلوس على مقاعد البدلاء أمام برشلونة».

وأكد أربيلوا أن مبابي سيبدأ المباراة المقبلة أمام إشبيلية يوم الأحد، في إشارة إلى استمرار اعتماده على اللاعب الفرنسي خلال المرحلة المقبلة رغم الجدل الذي صاحب تصريحاته الأخيرة.