الرجل الأقرب إلى غوارديولا يقترب من مغادرة مانشستر سيتي



اقترب لورينزو بونافينتورا، أحد أبرز وأقرب أعضاء الجهاز الفني للمدرب الإسباني بيب غوارديولا، من مغادرة مانشستر سيتي مع نهاية الموسم الحالي، في خطوة أعادت الحديث مجدداً حول مستقبل مدرب الفريق داخل النادي الإنجليزي.



وكشف موقع «ذا أثليتيك» أن بونافينتورا، البالغ من العمر 63 عاماً، يستعد للرحيل عن مانشستر سيتي بعد رحلة طويلة استمرت أكثر من 15 عاماً إلى جانب غوارديولا، بدأت منذ العمل سوياً في برشلونة عام 2009، ثم بايرن ميونيخ، قبل الانتقال إلى مانشستر سيتي.



وعمل بونافينتورا كمدرب لياقة داخل جهاز غوارديولا، حيث لعب دوراً مهماً في تجهيز اللاعبين بدنياً بما يتوافق مع أسلوب المدرب الإسباني ومتطلباته الفنية داخل الملعب، كما ارتبط بعلاقة قوية للغاية مع مدرب مانشستر سيتي طوال السنوات الماضية.



وتشهد التغييرات داخل الجهاز الفني أيضاً اقتراب رحيل مدرب حراس المرمى تشابي مانسيدور، الذي انضم إلى مانشستر سيتي قبل وصول غوارديولا، مع انتهاء عقده بنهاية الموسم الحالي.

وتثير مغادرة اثنين من الأسماء القديمة داخل الجهاز الفني الكثير من التكهنات حول مستقبل غوارديولا، خاصة أن مصادر متعددة داخل مانشستر سيتي تتوقع إمكانية رحيل المدرب الإسباني عقب نهاية الموسم.



وذكر التقرير أن إدارة مانشستر سيتي بدأت منذ نهاية عام 2025 التحضير لاحتمال رحيل غوارديولا، وسط وجود المدرب الإيطالي إنزو ماريسكا كأبرز المرشحين لخلافته في حال حدوث تغيير على مستوى الجهاز الفني.



وكشف «ذا أثلتيك» أن ماريسكا، المدرب السابق لتشيلسي، أبلغ إدارة ناديه السابق قبل رحيله في يناير الماضي بأنه دخل في محادثات مع أشخاص مرتبطين بمانشستر سيتي بشأن إمكانية توليه المهمة مستقبلاً.



ورغم تصاعد الحديث حول رحيل غوارديولا، أشارت مصادر داخل النادي إلى أن المدرب الإسباني يعيش حالة معنوية جيدة، كما يشعر بحماس كبير بسبب تطور مستوى الفريق الشاب خلال الأسابيع الأخيرة من الموسم.



وتبقي هذه الأجواء الباب مفتوحاً أمام احتمال استمرار غوارديولا حتى نهاية عقده الحالي، الذي ينتهي صيف العام المقبل، خاصة أنه سبق أن فكر في الرحيل بنهاية أحد المواسم الماضية قبل أن يغير قراره لاحقاً.



وواصل مانشستر سيتي المنافسة على لقب الدوري الإنجليزي بعدما فاز على كريستال بالاس بثلاثية نظيفة، ليبقي آماله قائمة قبل جولتين من النهاية، ويستعد الفريق لمواجهة تشيلسي في نهائي كأس الاتحاد الإنجليزي.



ويواجه مانشستر سيتي فريق بورنموث الثلاثاء المقبل في الدوري، قبل إنهاء الموسم بمواجهة أستون فيلا، التي قد تشهد أيضاً وداع الثنائي جون ستونز وبرناردو سيلفا حال تأكد رحيلهما عقب نهاية الموسم.



وأشار التقرير إلى أن إعلان رحيل غوارديولا، إذا حدث، قد يتم عقب نهاية الموسم مباشرة، حتى يحصل المدرب الإسباني على وداع يليق بالفترة التي قضاها داخل مانشستر سيتي، بعدما لعب دوراً كبيراً في تشكيل واحدة من أنجح الفترات بتاريخ النادي والدوري الإنجليزي.