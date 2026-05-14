وزير الدفاع الإسرائيلي يهدد لامين يامال بعد رفعه علم فلسطين

دبي ــ عدنان الغربي

هدد وزير الدفاع الإسرائيلي يسرائيل كاتس نجم برشلونة الشاب لامين يامال على خلفية ظهوره وهو يرفع العلم الفلسطيني خلال احتفالات فريقه بالتتويج بلقب الدوري الإسباني، متهماً اللاعب بـ«التحريض ضد إسرائيل» و«دعم رسائل كراهية»، في تصريحات أثارت تفاعلاً واسعاً عبر مواقع التواصل الاجتماعي.



وقال كاتس في تدوينة نشرها على حسابه في منصة «أكس» : إن «لامين يامال اختار التحريض ضد إسرائيل وتعزيز الكراهية بينما يقاتل جنودنا منظمة حماس».



وأضاف: «على كل من يدعم مثل هذه الرسائل أن يسأل نفسه: هل يعتبر هذا إنسانياً؟ هل هذا أخلاقي؟»



وأكد وزير الدفاع الإسرائيلي أنه «لن يلتزم الصمت إزاء التحريض ضد إسرائيل وضد الشعب اليهودي»، مضيفاً أنه يتوقع من نادي برشلونة «أن ينأى بنفسه عن هذه التصريحات».



قائلاً: بصفتي وزير دفاع دولة إسرائيل، لن أصمت أمام التحريض ضد إسرائيل وضد المجتمع اليهودي.



آمل أن يتبرأ نادٍ كبير ومحترم مثل برشلونة من هذه التصريحات .



وكان يامال قد أثار تفاعلاً واسعاً بعدما ظهر وهو يرفع علم فلسطين خلال الاحتفالات التي أقامها برشلونة عقب حسم لقب «الليغا»، مساء الاثنين، حيث حمل اللاعب العلم الفلسطيني على متن الحافلة المكشوفة التي جابت شوارع مدينة برشلونة وسط حضور جماهيري كبير وأجواء احتفالية صاخبة.