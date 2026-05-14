سلوت يؤكد ثقته في البقاء مدربًا لليفربول

استبعد الهولندي أرنه سلوت، الخميس، التكهنات بشأن مستقبله، مؤكدًا أن لديه «كل الأسباب التي تدفعه للاعتقاد» بأنه سيبقى مدربًا لليفربول في الموسم المقبل، معتبرًا في الوقت ذاته أن «النقاشات» و«الانتقادات» التي أُثيرت عقب الموسم المخيب تبقى مشروعة ومفهومة.

ويحتل ليفربول المركز الرابع في ترتيب الدوري الإنجليزي الممتاز، بفارق 20 نقطة عن أرسنال المتصدر، وذلك بعد عام واحد من التتويج بلقب «البريميرليغ» في موسم سلوت الأول خلفًا للألماني يورغن كلوب.

وأنفق «الريدز» مبلغًا قياسيًا بلغ 609 ملايين دولار أميركي الصيف الماضي للتعاقد مع لاعبين جدد، إلا أن هذا الاستثمار الضخم بدا وكأنه أعطى نتائج عكسية.

وأثرت الإصابات التي طالت عددًا من اللاعبين الأساسيين على مشوار الفريق طوال الموسم، في وقت اضطر فيه النادي أيضًا للتعامل مع وفاة البرتغالي ديوغو جوتا في حادث سير خلال يوليو الماضي.

وقال سلوت، خلال المؤتمر الصحافي الذي سبق مواجهة أستون فيلا الجمعة: «لا أعتقد أنني أقرر ذلك بمفردي، لكن لدي كل الأسباب التي تجعلني أعتقد أنني سأكون مدرب ليفربول في الموسم المقبل».

وأضاف: «أولًا أنا مرتبط بعقد مع النادي، وثانيًا بناءً على كل المحادثات التي نجريها، هذا هو تصوري للأمر».

وسيضمن وجود ليفربول بين الخمسة الأوائل مشاركته في دوري أبطال أوروبا الموسم المقبل، فيما يتقدم بفارق أربع نقاط عن بورنموث السادس قبل جولتين من النهاية.

إلا أن الإحباط تجاه سلوت بدا واضحًا في مدرجات «أنفيلد» خلال الأشهر الماضية.

وأطلقت جماهير الفريق صافرات استهجان قوية عقب التعادل 1-1 الأسبوع الماضي أمام تشلسي، كما تعرض قرار استبدال ريو نغوموها خلال اللقاء لانتقادات وصيحات استهجان.

وقال سلوت: «أعتقد أن العالم أصبح يتجه إلى أنه إذا لم يقدم المدرب أو النادي أفضل موسم، فهناك دائمًا نقاش. هذا يحدث في كل مكان في العالم، وليس في ليفربول فقط. هذه هي الحقيقة الجديدة في كرة القدم».

وأضاف: «ليس من حقي أن أحكم على من يحكمون عليّ، لديهم كل الحق في إبداء آرائهم».

كما وعد سلوت، عقب مباراة تشلسي، بتقديم «فريق مختلف في الموسم المقبل» إذا سارت فترة الانتقالات بالشكل الذي يتوقعه.

وأكد المدرب السابق لفينورد الهولندي أنه جزء أساسي من خطط النادي المتعلقة بسوق الانتقالات والتحضير للموسم المقبل.

وقال: «نحن نعرف أين سنذهب في الجولة التحضيرية، وتم وضع الخطط، والمحادثات مع النادي بشأن التعاقدات الجديدة مستمرة، وأنا مشارك في ذلك».

وارتبط اسم لاعب ليفربول السابق الإسباني شابي ألونسو بإمكانية خلافة سلوت، لكن تقارير هذا الأسبوع أشارت إلى أن المدرب السابق لباير ليفركوزن وريال مدريد يقترب من تولي قيادة تشلسي الموسم المقبل.

كما أكد سلوت أن النجم المصري محمد صلاح سيكون جاهزًا للمشاركة أمام أستون فيلا، لكن بدور محدود.

وكانت هناك مخاوف من أن المهاجم المصري الدولي، الذي سيغادر ليفربول بنهاية الموسم بعد تسعة أعوام حافلة مع النادي، قد يكون خاض مباراته الأخيرة مع الفريق بعد إصابته في عضلة الفخذ الخلفية الشهر الماضي.