مشجع يعتدي على حارس ستيفنيج خلال احتفالات ستوكبورت

تحولت احتفالات نادي ستوكبورت كاونتي بالتأهل إلى نهائي ملحق الصعود في دوري الدرجة الأولى الإنجليزي لكرة القدم إلى مشهد مثير للجدل، بعدما تعرض حارس مرمى ستيفنيج، فيليب مارشال، لسقوط عنيف خلال اقتحام جماهيري واسع لأرض الملعب عقب صافرة النهاية.

وحجز ستوكبورت بطاقة العبور إلى نهائي ويمبلي بعد فوزه 2-0 إيابًا على ستيفنيج، ليحسم المواجهة بنتيجة 3-0 في مجموع المباراتين، وسط أجواء احتفالية صاخبة في ملعب إيدجلي بارك.

لكن فرحة التأهل تحولت سريعًا إلى حالة من الغضب، بعدما أظهرت اللقطات أحد المشجعين وهو يندفع باتجاه الحارس مارشال، ليسقط الأخير أرضًا وسط الفوضى، بينما بدا أن المشجع اصطدم به بكلتا قدميه أثناء اقتحام الملعب.

وبقي الحارس، البالغ من العمر 23 عامًا، ممددًا على الأرض للحظات، في مشهد أثار صدمة المتابعين وأشعل مواقع التواصل الاجتماعي، وتدفقت ردود الفعل الغاضبة عبر المنصات الرقمية، حيث وصف كثيرون الواقعة بأنها «وصمة عار» في ملاعب كرة القدم.

وطالب آخرون بمنع المشجع المتورط من دخول الملاعب مستقبلًا، مؤكدين أن الاحتفال لا يبرر تعريض اللاعبين للخطر.

ورغم الجدل، قدم ستوكبورت مباراة قوية حسم بها التأهل مبكرًا، بعدما افتتح لوي باري التسجيل بهدف رائع بعد 14 دقيقة، قبل أن يضيف كايل ووتون الهدف الثاني بتسديدة مباشرة أنهت آمال الضيوف عمليًا.

وسيخوض ستوكبورت نهائي الملحق على ملعب ويمبلي يوم 24 مايو الجاري، سعيًا للعودة إلى دوري الدرجة الثانية لأول مرة منذ 24 عامًا، في مواجهة الفائز من لقاء برادفورد وبولتون.