أندية وسط الجدول في إنجلترا تتفوق على برشلونة وريال مدريد

فرضت أندية الدوري الإنجليزي الممتاز نفسها كصاحبة الإنفاق الأعلى في أوروبا هذا الموسم، بعدما كشفت دراسة تحليلية اعتمدت على قيمة التعاقدات مقابل عدد النقاط المحققة، أن فرقًا من وسط جدول البريميرليغ تتفوق ماليًا على أندية بحجم ريال مدريد وبرشلونة.

واعتمدت الدراسة التي نشرها موقع «تراسنفير ماركت» على تحليل 96 ناديًا من الدوريات الأوروبية الخمسة الكبرى، من خلال احتساب إجمالي الأموال التي صرفت على التعاقدات داخل كل فريق، ثم تقسيمها على عدد النقاط التي جمعها في الدوري المحلي خلال الموسم الحالي، للوصول إلى معدل «تكلفة النقطة الواحدة».

وكشفت الأرقام أن متوسط تكلفة النقطة الواحدة في الدوري الإنجليزي بلغ 11.05 مليون يورو، وهو الرقم الأعلى بين جميع الدوريات الأوروبية، وبفارق يتجاوز 3 أضعاف أقرب منافسيه، إذ جاء الدوري الإيطالي ثانيًا بمتوسط 3.26 مليون يورو للنقطة.

وحل الدوري الألماني في المركز الثالث بمتوسط 2.61 مليون يورو، ثم الدوري الفرنسي بـ 2.25 مليون يورو، بينما جاء الدوري الإسباني في المركز الأخير بين الدوريات الكبرى بمتوسط 2.05 مليون يورو فقط لكل نقطة.

وأظهرت المقارنة تفوق أندية إنجليزية من وسط الجدول على كبار أوروبا من ناحية الإنفاق، إذ بلغ متوسط تكلفة النقطة الواحدة لريال مدريد 9.22 مليون يورو، وبرشلونة 4.39 مليون يورو، وهي أرقام تضع الناديين في مراكز متأخرة مقارنة بأندية البريميرليغ من حيث الإنفاق مقابل النتائج.

وكشف التقرير أن يوفنتوس الإيطالي حقق متوسط 7.69 مليون يورو للنقطة الواحدة، بينما بلغ متوسط ميلان 5.73 مليون يورو، وهي أرقام أقل من بعض أندية وسط جدول الدوري الإنجليزي مثل وست هام ونوتنغهام فورست.

وامتدت المقارنة إلى أندية أوروبية أخرى، إذ بلغ متوسط باريس سان جيرمان 11.27 مليون يورو للنقطة الواحدة، وهو رقم يضعه في المركز التاسع مقارنة بأندية الدوري الإنجليزي، بينما سجل بوروسيا دورتموند 5.04 مليون يورو، وبايرن ميونيخ 4.9 مليون يورو، وهي معدلات تجعلهما في مراكز متأخرة مقارنة بأندية البريميرليغ.

وأكد التقرير أن أندية الدوري الإنجليزي تنفق أموالًا أكبر بكثير من بقية الدوريات الأوروبية على بناء تشكيلاتها، في وقت لا تنعكس فيه هذه الفوارق المالية دائمًا على حجم النجاح داخل الملعب مقارنة ببعض كبار القارة.

وربط التقرير بين قوة المنافسة في الدوري الإنجليزي وارتفاع حجم الإنفاق، معتبرًا أن الفارق المالي الضخم بين البريميرليغ وبقية الدوريات يجعل المسابقة الإنجليزية الأكثر تكلفة على مستوى أوروبا هذا الموسم.