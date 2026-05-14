بعد تجربة ميلان.. إبراهيم دياز يقترب من عودة جديدة إلى «الكالتشيو»

اقترب الدولي المغربي إبراهيم دياز لاعب ريال مدريد من العودة إلى الدوري الإيطالي مجددًا، بعدما دخل اسمه ضمن اهتمامات يوفنتوس خلال فترة الانتقالات الصيفية المقبلة، في ظل بحث النادي الإيطالي عن تدعيم خطه الهجومي بلاعب يملك القدرة على صناعة اللعب وتقديم الإضافة الهجومية.

وكشفت صحيفة «توتو سبورت» الإيطالية أن يوفنتوس بدأ متابعة وضع إبراهيم دياز مع ريال مدريد، مستفيدًا من خبرة اللاعب السابقة في الكالتشيو خلال فترته مع ميلان بين 2020 و2023، حين قدم مستويات قوية وأسهم في تتويج الفريق بلقب الدوري الإيطالي موسم 2021-2022.

ويبحث يوفنتوس عن لاعب وسط هجومي جديد بعد تعثر محاولاته للتعاقد مع البرتغالي برناردو سيلفا لاعب مانشستر سيتي، بسبب القيمة المالية المرتفعة للصفقة، ليتحول إبراهيم دياز إلى أحد أبرز الأسماء المطروحة داخل النادي الإيطالي، خاصة مع قدرته على اللعب في أكثر من مركز هجومي.

وأكدت تقارير إيطالية أن المدرب لوتشيانو سباليتي معجب بإمكانات اللاعب المغربي، ويرى فيه لاعبًا قادرًا على التأقلم مع عدة أدوار تكتيكية، إلى جانب امتلاكه عقلية تنافسية اكتسبها من تجربته مع ريال مدريد وميلان.

واستغل يوفنتوس وضع إبراهيم دياز داخل ريال مدريد، بعدما ابتعد لفترات طويلة هذا الموسم عن التواجد الأساسي بسبب كثرة النجوم في الخط الأمامي، رغم حصوله على مساحة أكبر للمشاركة خلال الأسابيع الأخيرة.

وشارك اللاعب المغربي في 39 مباراة مع ريال مدريد منذ بداية الموسم الحالي، سجل خلالها هدفًا واحدًا وصنع 8 أهداف، بينما يمتد عقده مع النادي الإسباني حتى صيف 2027.

وأشارت الصحيفة إلى أن ريال مدريد لم يعلن حتى الآن بشكل رسمي تجديد عقد اللاعب، رغم وجود تقارير تحدثت عن التوصل لاتفاق سابق بين الطرفين، وهو ما يزيد احتمالات رحيله خلال الميركاتو المقبل إذا وصل عرض مناسب.

وكشفت صحيفة «آشكاين» المغربية أن يوفنتوس دخل بالفعل في محادثات متقدمة مع ريال مدريد، مستفيدًا من العلاقة الجيدة بين الناديين، من أجل مناقشة أكثر من ملف قبل انطلاق سوق الانتقالات الصيفية.

ولم يتوقف اهتمام يوفنتوس عند إبراهيم دياز فقط، إذ يتابع النادي الإيطالي أيضًا المهاجم الإسباني الشاب غونزالو غارسيا، المرشح لتعويض الصربي دوشان فلاهوفيتش المتوقع رحيله، بعدما عانى اللاعب من قلة دقائق اللعب في ظل اعتماد ريال مدريد على الثنائي فينيسيوس جونيور وكيليان مبابي.

وذكرت التقارير أن ريال مدريد قد يوافق على خروج غونزالو غارسيا بشرط تضمين بند يمنحه أحقية إعادة شراء اللاعب مستقبلًا، خاصة بعدما توج هدافًا لكأس العالم للأندية الصيف الماضي.

وتواجد اسم الجناح التركي كينان يلدز كذلك ضمن الملفات المطروحة بين الناديين، بعدما أبدى ريال مدريد اهتمامه بالحصول على أولوية التعاقد مع لاعب يوفنتوس مستقبلًا، رغم تمسك النادي الإيطالي باستمراره خلال الموسم المقبل.

وتوقعت الصحف الإيطالية عقد اجتماعات جديدة بين ريال مدريد ويوفنتوس خلال الفترة المقبلة، لحسم عدد من الملفات المرتبطة بسوق الانتقالات الصيفية.