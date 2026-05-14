دخان تتويج إنتر ميلان بالكأس يوقف بطولة إيطاليا للتنس

تحولت أجواء بطولة إيطاليا المفتوحة للتنس إلى مشهد فوضوي غير معتاد، بعدما توقفت إحدى مباريات ربع النهائي بسبب سحب الدخان الكثيفة الناتجة عن احتفالات جماهير إنتر ميلان بالتتويج بلقب كأس إيطاليا في الملعب الأولمبي المجاور.

وشهد مجمع «فورو إيتاليكو» الرياضي في العاصمة الإيطالية روما ليلة استثنائية، حيث أقيم نهائي كأس إيطاليا على ملعب «الأولمبيكو»، الذي يبعد نحو 500 متر فقط عن ملاعب بطولة إيطاليا للتنس.

وفي الوقت الذي كان فيه الإسباني الشاب رافائيل جودار يواجه الإيطالي لوتشيانو دارديري في ربع نهائي بطولة إيطاليا للتنس، انفجرت الألعاب النارية احتفالًا بفوز إنتر ميلان 2-0، لتغطي سحب الدخان الكثيفة أرجاء ملعب التنس وتتسبب في عطل تقني مفاجئ.

وأدى الدخان إلى تعطيل نظام تحديد الخطوط الإلكتروني، كما أثر بشكل واضح على الرؤية داخل الملعب، ما دفع حكم الكرسي إلى إيقاف المباراة مؤقتًا وسط احتجاجات من دارديري.

وخلال فترة التوقف الطارئة، استغل اللاعب الإيطالي الوقت لشرب فنجان من قهوة الإسبريسو، في لقطة لاقت تفاعلًا واسعًا عبر مواقع التواصل الاجتماعي، بينما تداول الصحفي المتخصص في التنس باستيان فاشان مقاطع فيديو أظهرت حجم الدخان الذي غطى الملعب بالكامل.

وبعد توقف استمر قرابة 20 دقيقة، استؤنف اللقاء، ونجح دارديري في حسم المجموعة الأولى أمام جودار، الذي يواصل لفت الأنظار بعدما أصبح أصغر لاعب يبلغ ربع نهائي روما منذ رافائيل نادال عام 2005.

كما أصبح جودار ثاني مراهق فقط يبلغ ربع نهائي بطولتي مدريد وروما في الموسم ذاته منذ إنجاز نادال قبل 21 عامًا، ليؤكد موهبته الصاعدة بقوة في عالم التنس.

وقال جودار عقب تأهله السابق إلى ربع النهائي: «أنا سعيد للغاية، أحاول فقط التركيز على كل مباراة وتقديم أفضل ما لدي، والتعامل مع اللحظات الحاسمة بالطريقة الصحيحة».