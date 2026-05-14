ميسي يعلن جاهزيته للمونديال بأرقام مرعبة في أمريكا

واصل النجم الأرجنتيني ليونيل ميسي تقديم عروضه القوية قبل أقل من شهر على انطلاق كأس العالم 2026، بعدما قاد إنتر ميامي لفوز مثير على سينسيناتي إف سي بنتيجة 5-3 ضمن منافسات الدوري الأمريكي لكرة القدم، مسجلاً هدفين ومساهمًا في هدفين آخرين، ليؤكد جاهزيته مع اقتراب دفاع الأرجنتين عن لقبها العالمي.

وقدم ميسي، المتوج بالكرة الذهبية 8 مرات، واحدة من أبرز مبارياته هذا الموسم، بعدما رفع رصيده إلى 11 هدفًا خلال 12 مباراة فقط في الدوري الأمريكي، رغم بلوغه 38 عامًا، ليساهم أيضًا في تقدم إنتر ميامي إلى المركز الثاني في ترتيب المنطقة الشرقية برصيد 25 نقطة.

وافتتح قائد منتخب الأرجنتين التسجيل في الدقيقة 24 بعدما استغل خطأ فادحًا في تشتيت الكرة من المدافع مات ميازغا، ليضع فريقه في المقدمة، قبل أن يدرك التوغولي كيفن دنكي التعادل لصالح سينسيناتي من ركلة جزاء قبل نهاية الشوط الأول.

وبدأ أصحاب الأرض الشوط الثاني بقوة، بعدما سجل التشيكي بافيل بوخا الهدف الثاني، لكن ميسي أعاد المباراة إلى نقطة التعادل سريعًا في الدقيقة 55 بتسديدة بقدمه اليسرى بعد عرضية من مواطنه رودريغو دي بول.

وسجل البرازيلي إيفاندر الهدف الثالث لسينسيناتي بتسديدة من خارج منطقة الجزاء، مواصلًا تألقه بعدما أحرز هدفه السابع خلال آخر 6 مباريات، قبل أن يعود ميسي لصناعة الفارق مجددًا عندما مرر الكرة إلى مواطنه ماتيو سيلفيتي الذي سجل هدف التعادل في الدقيقة 79.

وأضاف الدولي المكسيكي جيرمان بيرتيرامي الهدف الرابع لإنتر ميامي، قبل أن يختتم ميسي خماسية فريقه بعدما استقبل كرة عرضية من سيلفيتي، ليسدد كرة ارتدت من القائم ثم الحارس قبل أن تسكن الشباك.

وأشاد المدرب الأرجنتيني غييرمو هويوس بما قدمه لاعبوه خلال المباراة، مؤكدًا أن الفريق نجح في تقديم مستوى قوي أمام منافس صعب وعلى أرضية وصفها بالصعبة للغاية.

وأضاف هويوس: «من الصعب جدًا اللعب هنا، لكن اللاعبين قدموا كل ما لديهم وأظهروا أن كرة القدم في الدوري الأمريكي تُلعب بمستوى قوي»، مشيرًا إلى سعادته الكبيرة بما قدمه الفريق خلال اللقاء.