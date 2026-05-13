فيراتي: باريس سان جيرمان سيفرض هيمنة على الكرة الأوروبية لسنوات





أكد لاعب الوسط الإيطالي ماركو فيراتي، أن نادي باريس سان جيرمان واصل التطور خلال السنوات الماضية حتى تمكن أخيراً من تحقيق هدفه الأكبر المتمثل في الفوز بدوري أبطال أوروبا، مشدداً على أن المشروع الباريسي ما زال مستمراً في النمو، وأن هيمنته على الكرة الأوروبية ستتواصل لسنوات.



وحضر فيراتي حفل إطلاق القميص الجديد لباريس سان جيرمان لموسم 2026 – 2027، الذي نظمته «بيوند للتطوير العقاري»، الشريك العقاري الحصري، على ذراع القميص الرسمي للنادي حتى عام 2029.



وقال فيراتي في تصريحات لـ«البيان»: «أعتقد أن باريس سان جيرمان جعل النادي أكبر بكثير، وكان الهدف دائماً هو الفوز بدوري أبطال أوروبا. لقد اقتربنا كثيراً في السنوات السابقة، لكن النادي واصل التطور. كنت متأكداً من أن الأمر مجرد مسألة وقت، واليوم فازوا أخيراً بدوري أبطال أوروبا».



وأضاف: «أنا متأكد من أن الفريق سيكون في الموسم المقبل أيضاً أحد الأندية القادرة على الفوز باللقب، إلى جانب أندية أخرى بالطبع، لأنه ليس النادي الوحيد، لكن هذا هو المشروع. أعتقد أن المشروع انطلق منذ 10 إلى 13 عاماً، واليوم يواصل النمو، وهذا أمر يمنح سعادة كبيرة».



وتحدث ماركو فيراتي أيضاً عن غياب منتخب إيطاليا عن كأس العالم، معبراً عن خيبة أمله الكبيرة، وقال: «إنه أمر سيئ جداً، سيئ جداً فعلاً، لأن اللعب في كأس عالم مع منتخب بلدك شيء لا يُصدق. لقد تمكنت من خوض أول كأس عالم لي عام 2014، وكان بإمكاني أن ألعب ثلاث نسخ أخرى من المونديال. هذا الأمر ينقصني كثيراً، وكانت خيبة أمل لا تُصدق، لكن هذه هي كرة القدم».



وختم حديثه قائلاً: «أنا واثق من أن إيطاليا ستعود إلى ما كانت عليه في السابق».