«باريس سان جيرمان» يحتفي بقميصه الجديد في دبي بحضور ماركو فيراتي



في تجربة جمعت كرة القدم بالموضة والثقافة العالمية، أحيا نادي «باريس سان جيرمان»، بطل دوري أبطال أوروبا، و«بيوند للتطوير العقاري» لحظة شراكة نوعية في دبي، بحضور ماركو فيراتي، أحد أبرز لاعبي الوسط في تاريخ النادي، وذلك من خلال تجربة خاصة سلّطت الضوء على القميص الرسمي للنادي لموسم 2026-2027، وعكست شراكة قائمة على الثقافة والتصميم والطموح المشترك لصناعة روابط أعمق مع الجماهير حول العالم.



وجمع الحدث نخبة من الإعلاميين والمبدعين والشخصيات المؤثرة في مجالات الثقافة والرياضة، ضمن تجربة عرّفت الحضور على قميص «باريس سان جيرمان» لموسم 2026-2027، وأبرزت في الوقت ذاته مكانة دبي كمدينة تحتضن اللحظات العالمية وتمنحها طابعاً خاصاً.



وظهر القميص الجديد للمرة الأولى يوم الأحد الماضي خلال فوز «باريس سان جيرمان» على بريست، إيذاناً ببداية مرحلة جديدة لأحد أكثر الأندية حضوراً وتأثيراً في كرة القدم العالمية. ويحمل التصميم، إشارات إلى إرث النادي من خلال استلهام تصميم «هيكتر» التاريخي واللون الأزرق الملكي القديم، في مقاربة تجمع بين هوية «باريس سان جيرمان» الكلاسيكية وروح الموسم الماضي الذي شهد تتويج النادي بلقب دوري أبطال أوروبا للمرة الأولى في تاريخه.



وقال ماركو فيراتي، لاعب الوسط الإيطالي الذي دافع عن ألوان «باريس سان جيرمان» على مدار 11 موسماً بين عامي 2012 و2023، وأسهم في وصول الفريق إلى أول نهائي له في دوري أبطال أوروبا عام 2020: «سيبقى باريس سان جيرمان جزءاً أساسياً من مسيرتي ومن شخصيتي. ومن المميز أن أرى النادي حاضراً هنا في دبي، وأنا فخور بأن أكون جزءاً من هذه اللحظة».



بدوره قال ريتشارد هيزل غريف، الرئيس التنفيذي للإيرادات في نادي «باريس سان جيرمان»: «أصبحت كرة القدم اليوم لغة عالمية تتجاوز حدود الملعب، وتنعكس في الثقافة وأسلوب الحياة والطريقة التي يتفاعل بها الناس حول العالم».



وقال عادل تقي، الرئيس التنفيذي لشركة «بيوند للتطوير العقاري»: «تملك كرة القدم قدرة نادرة على اختصار المسافات بين الناس؛ فهي لا تجمعهم حول المنافسة فقط، بل حول المشاعر والهوية والانتماء».