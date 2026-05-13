هالك يرعب فلومينينسي بقوة خارقة في الـ39 عاماً

أثار المهاجم البرازيلي المخضرم، هالك، دهشة الجهاز الفني لنادي فلومينينسي بعدما قدم مستويات بدنية مذهلة خلال الاختبارات الطبية والبدنية، رغم بلوغه 39 عاماً، وذلك بعد أيام قليلة فقط من انضمامه رسمياً إلى الفريق بعقد يمتد حتى نهاية عام 2027.



ووفقاً لتقارير برازيلية، فقد أظهر هالك جاهزية بدنية استثنائية خلال التقييمات الأولى داخل النادي، ما عزز سمعته أحد أقوى المهاجمين بدنياً وأكثرهم حفاظاً على مستواه رغم تقدمه في السن.

وجاء انتقال هالك إلى فلومينينسي بعد أربعة أيام فقط من رحيله عن أتلتيكو مينيرو، النادي الذي تحول فيه إلى أحد أبرز أساطيره الحديثة، بعدما ترك بصمة هجومية كبيرة منذ انضمامه عام 2021.



وأكد فلومينينسي أن الظهور الأول لهالك بقميص الفريق سيتأجل إلى ما بعد توقف الدوري البرازيلي بسبب إقامة كأس العالم 2026 في أمريكا الشمالية، مع فتح نافذة الانتقالات الصيفية المقبلة.

ويأمل النادي، الذي يحتل حالياً المركز الثالث في الدوري البرازيلي برصيد 26 نقطة من 14 مباراة، أن يشكل هالك إضافة هجومية قوية إلى جانب كل من جون كينيدي، ورودريغو كاستيلو، وجيرمان كانو تحت قيادة المدرب لويس زوبيلديا.



وغادر هالك أتلتيكو مينيرو بعدما سجل 140 هدفاً وقدم 54 تمريرة حاسمة خلال 311 مباراة، ليسهم في واحدة من أنجح الفترات بتاريخ النادي. كما قاد الفريق للتتويج بلقبي الدوري البرازيلي وكأس البرازيل في موسمه الأول، إلى جانب كأس السوبر البرازيلية عام 2022، وخمسة ألقاب متتالية في بطولة ولاية ميناس جيرايس.



وأعلن أتلتيكو مينيرو فسخ عقد اللاعب وسط استمرار الأزمات المالية التي يعاني منها النادي، لينتهي مشوار مؤثر للمهاجم المخضرم الذي ودع الجماهير برسالة عاطفية قال فيها: «لم أستعد قط لهذه اللحظة، لأنني كنت أعتقد أن بعض القصص لا تنتهي».



ورغم تقدمه في العمر، واصل هالك تقديم أرقام قوية هذا الموسم، بعدما سجل خمسة أهداف وصنع ثلاثة خلال 26 مباراة، مؤكداً قدرته على الاستمرار في المنافسة بأعلى مستوى.

وقبل عودته إلى البرازيل، صنع هالك اسمه في أوروبا وآسيا مع بورتو وزينيت سانت بطرسبرغ، حيث توج بعدة ألقاب محلية وقارية، وكان ضمن تشكيلة بورتو الفائز بالدوري الأوروبي، كما مثل منتخب البرازيل في كأس العالم 2014، وأسهم في الفوز بكأس القارات 2013.



ويأمل فلومينينسي أن يتمكن هالك من نقل خبرته وقوته الهجومية إلى الفريق في موسم يتوقع أن يكون من بين الأكثر تنافسية في الكرة البرازيلية.