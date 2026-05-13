باريس سان جيرمان يتسلح بـ «الرجبي» لإيقاف أرسنال



بدأ نادي باريس سان جيرمان، استعداداته المكثفة لمواجهة أرسنال في نهائي دوري أبطال أوروبا 2026 بطريقة غير معتادة، بعدما كشفت لقطات مسربة عن تدريبات خاصة لحراس المرمى باستخدام واقيات الالتحام الخاصة برياضة الرجبي، بهدف التأقلم مع القوة البدنية والكرات الهوائية التي يشتهر بها الفريق اللندني.



وخلال تدريبات الفريق الباريسي، بدا المشهد أقرب إلى حصة تدريب لفريق رجبي، حيث ظهر اللاعبون والمدربون وهم يستخدمون معدات الالتحام داخل الملعب، في مشهد أثار دهشة المتابعين، قبل أن تكشف قناة «آر إم سي» الفرنسية، تفاصيل الخطة التحضيرية.



وأظهرت اللقطات حراس مرمى باريس سان جيرمان، وبينهم الحارس الروسي ماتفي سافونوف، وهم يتدربون على التعامل مع الركلات الركنية والكرات الثابتة تحت ضغط بدني عنيف، عبر استخدام واقيات الرجبي، لتشتيت الانتباه، وخلق احتكاكات مشابهة لما ينتظرهم أمام أرسنال في نهائي «التشامبيونز ليغ»، المقرر يوم 31 مايو الجاري، على ملعب بوشكاش أرينا في بودابست.



ويبدو أن الجهاز الفني للفريق الفرنسي يسعى لمحاكاة الأسلوب البدني القوي الذي يعتمد عليه أرسنال، خاصة في الكرات الثابتة، بعدما تحول الفريق الإنجليزي تحت قيادة ميكيل أرتيتا، إلى أحد أخطر الفرق في استغلال الركنيات داخل أوروبا.



وسجل أرسنال هذا الموسم 17 هدفاً من الركلات الركنية في الدوري الإنجليزي الممتاز، وهو رقم قياسي في المسابقة، ما جعل الكرات الثابتة سلاحاً حاسماً في طريقه نحو المنافسة على الألقاب.



وتزايد الجدل مؤخراً حول التحامات لاعبي أرسنال داخل منطقة الجزاء، عقب المباراة المثيرة أمام وست هام يونايتد، عندما ألغى الحكم هدفاً متأخراً سجله كالوم ويلسون بعد مراجعة تقنية الفيديو، بسبب خطأ على الحارس ديفيد رايا أثناء تنفيذ ركلة ركنية.



وأعادت تلك الواقعة فتح باب النقاش حول أسلوب أرسنال في التعامل مع الكرات الثابتة، وسط انتقادات من بعض أساطير الدوري الإنجليزي، أبرزهم بيتر شمايكل، الذين اعتبروا أن الفريق اللندني ساهم في نشر ظاهرة الالتحامات والعرقلة داخل منطقة الست ياردات.



كما دعا الحكم المساعد السابق في الدوري الإنجليزي دارين كان، إلى تعديل القوانين، مطالباً بمنع المهاجمين من الوجود داخل منطقة الست ياردات قبل تنفيذ الركلات الركنية، لتقليل حالات الاشتباك والفوضى داخل منطقة الجزاء.



وفي ظل هذه الأجواء، يبدو أن باريس سان جيرمان قرر الاستعداد مبكراً لموقعة بودابست، عبر تدريبات استثنائية، تهدف إلى تجهيز حراسه للتعامل مع الهجوم الجوي الكاسح المنتظر من أرسنال في النهائي الأوروبي المرتقب.