الشرطة الفرنسية تمنع احتفال باريس سان جيرمان بالدوري

اصطدم باريس سان جيرمان برفض أمني قبل أيام من حسم لقب الدوري الفرنسي، بعدما رفضت السلطات الفرنسية طلب النادي بإقامة احتفالات التتويج داخل ملعب «حديقة الأمراء» عقب الجولة الأخيرة من المسابقة.

ويقترب باريس سان جيرمان من التتويج بلقب الدوري الفرنسي للموسم الخامس على التوالي، إذ يحتاج الفريق إلى نقطة واحدة فقط من مباراته المؤجلة أمام لانس لحسم اللقب رسميًا.

وكشفت صحيفة ليكيب أن إدارة باريس سان جيرمان تقدمت بطلب لإقامة احتفال جماهيري داخل ملعب «بارك دي برانس» عقب مواجهة باريس إف سي في الجولة الأخيرة من الدوري، خاصة أن ملعب المباراة يقع بالقرب من ملعب النادي ويمكن الوصول بينهما سيرًا على الأقدام.

وأوضحت الصحيفة أن السلطات المحلية رفضت الطلب لأسباب أمنية وتنظيمية، في ظل توقعات بحضور جماهيري ضخم، إلى جانب صعوبة تأمين محيط ملعبي «جان بوان» و«حديقة الأمراء» في التوقيت نفسه.

كما أشارت التقارير إلى أن توقيت نهاية المباراة، المتوقع قرابة الساعة الحادية عشرة مساءً، لعب دورًا إضافيًا في قرار الرفض، بسبب التخوف من ازدحام الجماهير وصعوبة السيطرة على الحركة الأمنية في المنطقة المحيطة بالملعبين.

ويبحث باريس سان جيرمان حاليًا عن ترتيبات بديلة لإقامة احتفالات التتويج المحتملة، في وقت يواصل فيه الفريق استعداداته لمواجهة مهمة أخرى، تتمثل في نهائي دوري أبطال أوروبا أمام آرسنال يوم 30 مايو الجاري.

وكان الفريق الباريسي قد توج بلقب دوري أبطال أوروبا الموسم الماضي للمرة الأولى في تاريخه، ما زاد من حجم التطلعات الجماهيرية لموسم جديد ينتهي بثنائية محلية وقارية.