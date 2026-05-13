باريس سان جيرمان يستغل اضطرابات ريال مدريد ويتحرك نحو فالفيردي

دخل باريس سان جيرمان في مفاوضات مع فيدريكو فالفيردي نجم ريال مدريد، مستغلاً الأجواء المتوترة التي يعيشها الميرنغي خلال الأسابيع الأخيرة، بعد الأزمة التي جمعت اللاعب بزميله أوريلين تشواميني قبل مواجهة الكلاسيكو.

وكشفت تقارير إعلامية إسبانية أن فالفيردي دخل في مشادة مع تشواميني خلال تدريبات ريال مدريد قبل مباراة الكلاسيكو، ما تسبب في تعرض لاعب الوسط الأوروغواياني لإصابة في الرأس أبعدته عن اللقاء، إلى جانب غيابه عن التدريبات لمدة تصل إلى 14 يوماً.

وأكد برنامج «الشيرينغيتو» أن مسؤولي باريس سان جيرمان تواصلوا مع المقربين من فالفيردي للاستفسار عن إمكانية التعاقد معه خلال فترة الانتقالات الصيفية المقبلة.

ويأتي اهتمام النادي الفرنسي في ظل حالة الغموض التي تحيط بمستقبل اللاعب داخل ريال مدريد، خاصة بعد تصاعد الحديث حول تأثير أزمته الأخيرة مع تشواميني على أجواء غرفة الملابس داخل الفريق.

كما أشارت تقارير أخرى إلى وجود حالة من الاستياء داخل ريال مدريد تجاه تصرفات فالفيردي خلال الفترة الماضية، رغم كونه أحد قادة الفريق داخل الملعب، وهو ما فتح باب التكهنات حول مستقبله مع الميرنغي.

ورغم ذلك، يتمسك فالفيردي بفكرة الاستمرار داخل ريال مدريد، ولا يفكر حالياً في الرحيل عن الفريق، خصوصاً أن عقده يمتد حتى يونيو 2029.

ويواصل باريس سان جيرمان مراقبة تطورات موقف اللاعب داخل النادي الإسباني، في ظل رغبة إدارة الفريق الفرنسي في تدعيم خط الوسط بلاعب يملك خبرات كبيرة على المستوى الأوروبي.

ويعد فالفيردي من العناصر الأساسية في تشكيل ريال مدريد خلال السنوات الأخيرة، حيث لعب أدواراً متعددة في خط الوسط، إلى جانب مساهماته الهجومية والدفاعية المستمرة مع الفريق.