من المدرب المؤقت إلى الرجل الأول.. كاريك يكسب ثقة مانشستر يونايتد

اقترب مايكل كاريك من تولي منصب المدير الفني الدائم لفريق مانشستر يونايتد، بعدما نجح في كسب ثقة الإدارة واللاعبين خلال الفترة الماضية، عقب قيادته الفريق بشكل مؤقت منذ يناير الماضي.

وكشف موقع «ذا أتليتك» أن مسؤولي كرة القدم داخل مانشستر يونايتد يستعدون لرفع توصية رسمية خلال اجتماع اللجنة التنفيذية هذا الأسبوع، من أجل منح كاريك المهمة بشكل دائم قبل انطلاق الموسم الجديد.

ويحظى كاريك بدعم مباشر من الرئيس التنفيذي عمر برادة، إلى جانب مدير الكرة جيسون ويلكوكس، بعدما اعتبر الثنائي أن المدرب الإنجليزي هو الخيار الأنسب لقيادة الفريق في المرحلة المقبلة.

ويبقى القرار النهائي بيد جيم راتكليف، الذي يقود الملف الرياضي داخل النادي، وسط مؤشرات قوية على موافقته على استمرار كاريك وفتح باب التفاوض معه بشأن عقد جديد.

وشارك كاريك بالفعل في اجتماعات التخطيط الخاصة بالموسم المقبل داخل مركز تدريبات كارينغتون، في وقت يسود فيه اعتقاد داخل غرفة الملابس والجهاز الإداري بأن المدرب الإنجليزي سيستمر في منصبه بشكل رسمي.

ودرس مانشستر يونايتد أكثر من اسم خلال الفترة الماضية، من بينهم أوناي إيمري وأندوني إيراولا، كما أجرى النادي مراجعات وتقييمات لعدد من المدربين قبل الاستقرار على كاريك.

وجاء التحرك نحو تثبيت كاريك بعد نجاح الفريق في حسم التأهل إلى دوري أبطال أوروبا، وهو ما دفع الإدارة إلى تسريع ملف المدرب من أجل بدء التحضير للميركاتو الصيفي وإقناع الصفقات الجديدة بمشروع النادي.

ونجح كاريك في تحسين نتائج مانشستر يونايتد بشكل واضح، بعدما تسلم المهمة والفريق يحتل المركز السابع في الدوري الإنجليزي الممتاز بفارق 11 نقطة خلف مانشستر سيتي، قبل أن يقوده إلى المركز الثالث مع تبقي جولتين على نهاية الموسم.

وأشاد عدد من اللاعبين بتأثير المدرب الإنجليزي داخل الفريق، بعدما قال كوبي ماينو عقب الفوز على ليفربول والتأهل إلى دوري الأبطال: «نريد أن نقاتل من أجله داخل الملعب».

ويمثل كاريك أحد الأسماء المرتبطة بتاريخ مانشستر يونايتد، بعدما لعب بقميص الفريق لمدة 12 عاماً، خاض خلالها 464 مباراة، وحقق 5 ألقاب في الدوري الإنجليزي الممتاز، إضافة إلى لقب دوري أبطال أوروبا.

وسبق لكاريك أن عمل مدرباً مؤقتاً للفريق عقب رحيل أولي غونار سولشاير عام 2021، قبل أن يغادر مع تعيين رالف رانغنيك، ثم عاد مجدداً إلى أولد ترافورد هذا الموسم بعد تجربة تدريبية مع ميدلزبره.

وترى إدارة مانشستر يونايتد أن الإعلان المبكر عن استمرار كاريك قد يمنح الفريق دفعة معنوية كبيرة قبل نهاية الموسم، خاصة مع حالة الاستقرار التي نجح المدرب الإنجليزي في فرضها داخل النادي خلال الأشهر الأخيرة.