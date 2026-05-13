غوارديولا: علينا تجنب وضع أنفسنا تحت رحمة «الڤار»

دعا بيب غوارديولا، المدير الفني لـ مانشستر سيتي، لاعبيه إلى ضرورة «أن يكونوا أفضل من أجل أنفسهم»، من أجل تجنب التأثر بقرارات حكم الفيديو المساعد «VAR»، في ظل المنافسة المحتدمة مع أرسنال على لقب الدوري الإنجليزي الممتاز.

ويعتقد غوارديولا أن مانشستر سيتي تعرض سابقًا لقرارات تحكيمية مؤثرة بعد مراجعات الفيديو، ولا يزال منزعجًا من بعض الحالات التي شهدتها خسارتا نهائي كأس الاتحاد الإنجليزي عامي 2024 و2025.

وعادت تقنية الفيديو إلى الواجهة مجددًا بعدما حُرم وست هام يونايتد من هدف التعادل أمام أرسنال في الوقت المحتسب بدل الضائع، عقب مراجعة طويلة يوم الأحد الماضي، في مباراة انتهت بفوز أرسنال 1-0، ليوسع الفارق في الصدارة إلى خمس نقاط أمام مانشستر سيتي.

وقال غوارديولا: «خسرنا نهائيي كأس الاتحاد الإنجليزي لأن الحكام لم يقوموا بعملهم كما يجب، وحتى الـVAR».

وأضاف: «عندما يحدث هذا، يكون السبب أننا نحن من يجب أن نكون أفضل، وليس الحكام أو تقنية الفيديو».

وتابع المدرب الإسباني: «منذ وقت طويل، ومنذ وصولي، لم أعد أثق بشيء. تعلمت دائمًا أنك يجب أن تكون أفضل، وأن تضع نفسك في موقف أقوى، لأنك حينها تلوم نفسك فقط على ما يجب عليك فعله، فالـVAR مسألة حظ مثل رمي العملة».

وكان مانشستر سيتي قد خسر نهائي كأس الاتحاد قبل عامين بنتيجة 2-1 أمام مانشستر يونايتد، حيث رأى غوارديولا أن فريقه استحق ركلتي جزاء بعد تدخلين على إرلينغ هالاند من ليساندرو مارتينيز وكوبي ماينو.

كما شهد ملعب ويمبلي جدلًا إضافيًا خلال خسارة سيتي أمام كريستال بالاس في نهائي الموسم الماضي، بعدما نجا الحارس دين هندرسون من الطرد رغم لمسه الكرة بيده خارج منطقة الجزاء.

ورغم ذلك، شدد غوارديولا على أن تركيزه ينصب حاليًا على مواجهة كريستال بالاس في الدوري، حيث سيقلص الفوز الفارق مع أرسنال إلى نقطتين.

وقال: «عليك أن تكون أفضل وأفضل من أجل نفسك، وهذا ما يعنيه بالنسبة لنا التركيز على كريستال بالاس».

وأضاف: «الأمر ليس بأيدينا في الدوري الإنجليزي، لكنني دائمًا أقول للاعبين: افعلوا ذلك بشكل أفضل».

وختم حديثه قائلًا: «تعلمت دائمًا أنه عندما تفقد التركيز تصبح في وضع خطير، والشيء الوحيد الذي يمكننا القيام به هو أن نكون أفضل، فهذا وحده ما يقع تحت سيطرتنا».