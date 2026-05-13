رئيس رابطة «الليغا»: بيريز يلعب دور الضحية أمام جماهير ريال مدريد

اتهم خافيير تيباس رئيس رابطة الدوري الإسباني، فلورنتينو بيريز رئيس ريال مدريد بمحاولة الظهور في دور الضحية أمام جماهير الميرنغي، وذلك ردًا على تصريحات بيريز المتعلقة بالتحكيم والحملات الإعلامية، التي أطلقها خلال الساعات الماضية.

وجاء رد تيباس سريعاً عقب المؤتمر الصحفي الذي عقده فلورنتينو بيريز، والذي هاجم خلاله رابطة «الليغا» واتهمها بالوقوف وراء حملات إعلامية تستهدفه وتستهدف ريال مدريد.

ونفى رئيس رابطة الدوري الإسباني بشكل قاطع الاتهامات التي تحدثت عن دفع «الليغا» مبلغ 25 مليون يورو لوسائل إعلامية من أجل مهاجمة رئيس ريال مدريد، مؤكداً أن هذه الادعاءات لا تستند إلى أي أدلة.

وقال تيباس، خلال ظهوره في مدينة سانتاندر على هامش ندوة جماهيرية، إن الأرقام التي يذكرها بيريز تتغير باستمرار، مشيراً إلى أن الأمر وصل إلى تقديم شكاوى رسمية إلى المجلس الأعلى للرياضة اعتماداً على معلومات وصفها بغير الدقيقة.

وأضاف رئيس رابطة «الليغا» أن فلورنتينو بيريز يملك مكانة كبيرة كرجل أعمال وقدم الكثير لريال مدريد، لكنه يرى أن تكرار ما وصفه بـ«الأكاذيب» يضر بصورة الميرنغي.

وأكد تيباس أنه لا يزال مشجعاً لريال مدريد، لكنه يشعر بحالة من الإحباط بسبب الصراعات الحالية المرتبطة بإدارة النادي والخلافات الإعلامية المستمرة.

وتواصلت الأزمة بين الطرفين بعد تصريحات بيريز المتعلقة بقضية «نيغريرا»، والتي وصفها رئيس ريال مدريد بأنها أكبر قضية فساد في تاريخ كرة القدم، إلى جانب حديثه عن خسارة فريقه لعدد من النقاط بسبب قرارات تحكيمية.

ورفض تيباس التدخل في ملف الانتخابات المبكرة التي دعا إليها فلورنتينو بيريز داخل ريال مدريد، مؤكداً أن لكل نادٍ الحق الكامل في إدارة شؤونه الداخلية وفق اللوائح الخاصة به.

وشدد رئيس رابطة الدوري الإسباني على أهمية احترام جميع أطراف المنظومة الرياضية لبعضهم البعض، بعيداً عن تبادل الاتهامات والتصعيد الإعلامي.