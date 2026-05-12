إحصائية.. صناع الأهداف يفرضون أنفسهم في الدوريات الأوروبية

فرض عدد من نجوم الدوريات الأوروبية الكبرى أنفسهم بقوة في سباق التمريرات الحاسمة خلال موسم 2025/2026، بعدما اقترب بعضهم من معادلة أرقام تاريخية.

وبحسب موقع «ترانسفير ماركت» تصدر مايكل أوليسيه لاعب بايرن ميونخ قائمة أكثر اللاعبين صناعة للأهداف في أوروبا بعدما قدم 21 تمريرة حاسمة خلال 31 مباراة في الدوري الألماني، وهو الأعلى بين جميع اللاعبين.

وعادل برونو فرنانديز قائد مانشستر يونايتد الرقم التاريخي للدوري الإنجليزي، بعدما وصل إلى 20 تمريرة حاسمة خلال 33 مباراة في البريميرليغ، معادلًا الرقم القياسي للمسابقة البالغ 20 تمريرة حاسمة في موسم واحد.

وسجل فيديريكو ديماركو لاعب إنتر ميلان حضوره بعدما احتل المركز الثالث برصيد 18 تمريرة حاسمة خلال 33 مباراة في الدوري الإيطالي، كما نجح في كسر الرقم القياسي التاريخي لأكبر عدد من التمريرات الحاسمة في موسم واحد بالدوري الإيطالي.

وشهدت القائمة تواجد لويس دياز لاعب بايرن ميونخ بعدما صنع 16 هدفًا خلال 31 مباراة في الدوري الألماني، بينما سجل كل من جوي فيرمان لاعب آيندهوفن وجوليان رايرسون لاعب بوروسيا دورتموند 14 تمريرة حاسمة.

كما قدم فرانسيسكو ترينكاو لاعب سبورتينغ لشبونة 13 تمريرة حاسمة خلال 33 مباراة، بينما وصل كل من لامين يامال لاعب برشلونة، وجواو كارفاليو لاعب إستوريل البرتغالي، وبازومانا توريه لاعب هوفنهايم، وميكا جودتس لاعب أياكس إلى 12 تمريرة حاسمة لكل لاعب.

وظهرت أندية الدوري الألماني بقوة في القائمة بعدما ضمت البوندسليغا 4 لاعبين ضمن أفضل صناع الأهداف في أوروبا، وهو العدد الأكبر مقارنة ببقية الدوريات الأوروبية.