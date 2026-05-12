10 نجوم يغيب عن خزائنهم دوري الأبطال

رغم وصول قيمتهم السوقية إلى أرقام قياسية ووجود بعضهم بين أبرز نجوم كرة القدم في العالم، ما زال لقب دوري أبطال أوروبا غائبًا عن خزائن 10 لاعبين يتصدرهم كيليان مبابي ولامين يامال، بحسب تقرير نشره موقع «ترانسفير ماركت»، حول أعلى اللاعبين قيمة سوقية دون التتويج بالكأس ذات الأذنين.

وودع ريال مدريد بطولة دوري أبطال أوروبا هذا الموسم من الدور ربع النهائي عقب الخسارة أمام بايرن ميونخ بنتيجة 4-6 في مجموع المباراتين، ليستمر غياب اللقب الأوروبي عن خزائن مبابي، الذي يبقى أفضل إنجازاته في البطولة الوصول إلى النهائي مع باريس سان جيرمان عام 2020 قبل الخسارة 0-1 أمام بايرن ميونخ.

ووضع تقرير «ترانسفير ماركت» مبابي ويامال في صدارة القائمة، بعدما وصلت القيمة السوقية لكل لاعب إلى 200 مليون يورو خلال عام 2026، ليصبحا أغلى لاعبين في العالم لم ينجحا في التتويج بدوري الأبطال حتى الآن.

وجاء رحيم سترلينغ في المركز الثالث بالقائمة، بعدما بلغت قيمته السوقية 160 مليون يورو في 2019، خلال فترة لعبه مع مانشستر سيتي، دون أن ينجح في التتويج بالبطولة الأوروبية.

وحضر أنطوان غريزمان ضمن القائمة بعدما وصلت قيمته السوقية إلى 120 مليون يورو في 2018 عقب تتويجه بكأس العالم مع منتخب فرنسا، لكنه خسر نهائي دوري الأبطال عام 2016 مع أتلتيكو مدريد أمام ريال مدريد بركلات الترجيح عقب انتهاء المباراة بالتعادل 1-1.

واحتل هاري كين المركز الخامس بعدما وصلت قيمته السوقية إلى 150 مليون يورو في 2018، بينما استمر غياب دوري الأبطال عن خزائنه رغم بلوغه النهائي مع توتنهام في 2019 قبل الخسارة 0-2 أمام ليفربول، كما ودع البطولة هذا الموسم مع بايرن ميونخ من نصف النهائي بالخسارة أمام باريس سان جيرمان بنتيجة إجمالية 5-6.

ووصلت القيمة السوقية لبيدري إلى 150 مليون يورو خلال 2026 دون أن ينجح لاعب برشلونة في تحقيق اللقب القاري، بينما بلغت القيمة السوقية لبوكايو ساكا الرقم نفسه في 2024، مع امتلاكه فرصة الخروج من القائمة حال تتويج أرسنال بالبطولة نهاية مايو الجاري.

وضمت القائمة أيضًا مايكل أوليسية جناح بايرن ميونخ، والذي وصلت قيمته السوقية إلى 140 مليون يورو، إلى جانب فلوريان فيرتز نجم ليفربول، والذي بلغ القيمة نفسها في 2025.

واختتم ألكسندر إيزاك القائمة بعدما وصلت قيمته السوقية إلى 140 مليون يورو في 2024، عندما كان لاعبًا في نيوكاسل يونايتد، قبل انتقاله لاحقًا إلى ليفربول.

وجاء ترتيب اللاعبين العشرة كالتالي:

1- كيليان مبابي «200 مليون يورو»

2- لامين يامال «200 مليون يورو»

3- رحيم سترلينغ «160 مليون يورو»

4- أنطوان غريزمان «120 مليون يورو»

5- هاري كين «150 مليون يورو»

6- بيدري «150 مليون يورو»

7- بوكايو ساكا «150 مليون يورو»

8- مايكل أوليسية «140 مليون يورو»

9- فلوريان فيرتز «140 مليون يورو»

10- ألكسندر إيزاك «140 مليون يورو»