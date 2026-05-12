بيريز ينفي شائعات الاستقالة ويعلن ترشحه مجدداً لرئاسة ريال مدريد

رفض فلورنتينو بيريز الاستقالة من رئاسة ريال مدريد، وأعلن عزمه الترشح مجدداً في الانتخابات المقبلة، خلال مؤتمر صحفي استثنائي عقده داخل المدينة الرياضية للنادي، مساء اليوم الثلاثاء، رد خلاله على الانتقادات والشائعات التي أحاطت بمستقبله خلال الفترة الأخيرة.

وعقد رئيس ريال مدريد مؤتمراً عاجلاً عقب اجتماع مجلس إدارة النادي، في ظل الضغوط التي يعيشها الفريق بعد موسم خرج فيه دون التتويج بالدوري الإسباني أو دوري أبطال أوروبا.

وأكد بيريز في بداية المؤتمر أنه لا ينوي الرحيل عن رئاسة النادي، قائلاً: «يؤسفني أن أبلغكم أنني لن أستقيل، لكنني سأدعو إلى انتخابات وسأتقدم فيها».

ورد رئيس ريال مدريد على الشائعات التي طالت حالته الصحية خلال الأسابيع الماضية، بعدما قال: «تم خلق وضع سخيف ضدي وضد ريال مدريد، هناك من يقول إنني مريض بالسرطان في مراحله النهائية، وهذا غير صحيح تماماً».

وأضاف بيريز إن البعض يحاول استغلال تراجع نتائج الفريق للهجوم عليه وعلى إدارة النادي، مؤكداً تمسكه بمواصلة العمل داخل ريال مدريد خلال المرحلة المقبلة.

وتحدث رئيس الريال عن الإنجازات التي تحققت خلال فترة رئاسته، قائلاً إن ريال مدريد حصد 37 لقباً في كرة القدم و29 لقباً في كرة السلة تحت إدارته، مشيراً إلى أن هذه النجاحات تمنحه الدافع للاستمرار.

ودعا بيريز أي شخص يرغب في الترشح لرئاسة ريال مدريد إلى التقدم بشكل علني، بدلاً من مهاجمة الإدارة من الخارج، مؤكداً أن أعضاء النادي هم أصحاب القرار الحقيقي في ريال مدريد.

ورفض رئيس الميرنغي الحديث عن وجود حالة فوضى داخل ريال مدريد بسبب خسارة الألقاب هذا الموسم، مؤكداً أن النادي لا يزال «الكيان الأكثر هيبة في العالم»، بحسب وصفه.

وشهد المؤتمر حضوراً كبيراً من وسائل الإعلام الإسبانية والعالمية، في ظل الترقب الكبير لأي قرارات تخص مستقبل الريال، وخاصة مع تصاعد الأنباء حول تغييرات محتملة على مستوى الجهاز الفني وقائمة اللاعبين.