حمزة عبدالكريم مطلوب في الدوري الإنجليزي.. ومصر تهديه مفاجأة



دخل المهاجم المصري الشاب حمزة عبدالكريم، الذي يلعب لبرشلونة معاراً من الأهلي المصري، دائرة اهتمامات أندية الدوري الإنجليزي الممتاز.



وأبدى نادي كوفنتري سيتي الإنجليزي اهتماماً بالتعاقد مع حمزة عبدالكريم على سبيل الإعارة خلال الموسم المقبل، في ظل خطة النادي لتدعيم صفوفه بعد الصعود إلى الدوري الإنجليزي الممتاز.



وكشف موقع «فيتشاخيس» الإسباني أن كوفنتري سيتي دخل في مفاوضات من أجل ضم المهاجم المصري صاحب الـ18 عاماً، وسط متابعة من 4 أندية أخرى ترغب في الحصول على خدماته.

ويأتي اهتمام النادي الإنجليزي بعد المستويات التي قدمها حمزة عبدالكريم مع فريق برشلونة تحت 19 عاماً، منذ انتقاله إلى النادي الكتالوني قادماً من الأهلي المصري خلال فترة الانتقالات الشتوية الماضية.



وتتجه إدارة برشلونة لتفعيل بند الشراء النهائي من الأهلي خلال الصيف المقبل، قبل دراسة مقترح إعارته لاكتساب خبرات اللعب مع الفريق الأول.



ويتصدر كوفنتري سيتي قائمة الأندية المهتمة بالتعاقد مع اللاعب، في مشروع يقوده فرانك لامبارد المدير الفني.



ويدرس النادي الإنجليزي استعارة حمزة عبد الكريم لمدة موسم، ضمن خطة تهدف إلى تطويره تدريجياً ومنحه فرصة التأقلم مع أجواء البريميرليغ، إلى جانب توفير بديل هجومي للمهاجم الأمريكي حاجي رايت.



ولا يقتصر الاهتمام بحمزة عبد الكريم على كوفنتري فقط، بعدما دخلت أندية نورتش سيتي وشيفيلد يونايتد من إنجلترا، إلى جانب قادش وميرانديس الإسبانيين، في سباق التعاقد مع اللاعب.



ويرى مسؤولو برشلونة أن اللاعب تطور بشكل كبير خلال الأشهر الأخيرة، بعدما نجح في العمل بهدوء وتقديم مستويات أقنعت النادي بمواصلة الاستثمار في موهبته خلال السنوات المقبلة.



وتزامن الاهتمام الأوروبي بحمزة عبد الكريم مع ضمه لقائمة منتخب مصر الأولية الخاصة بكأس العالم 2026، حيث أكد إبراهيم حسن، مدير منتخب الفراعنة، أن حمزة عبدالكريم ضمن القائمة المبدئية استعداداً للمشاركة في المونديال.



ويحظى اللاعب بمتابعة مستمرة من جانب حسام حسن المدير الفني لمنتخب مصر، في ظل القناعة المتزايدة بقدراته الفنية.



ويستعد منتخب مصر لخوض كأس العالم 2026 في الولايات المتحدة وكندا والمكسيك، حيث يبدأ مشواره بمواجهة بلجيكا يوم 15 يونيو، ثم يلتقي نيوزيلندا يوم 22 يونيو، قبل مواجهة إيران يوم 27 يونيو في ختام دور المجموعات.