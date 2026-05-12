منها شارة القيادة.. تفاصيل عرض فنربخشة لضم محمد صلاح



كثف نادي فنربخشة التركي من مفاوضاته لضم محمد صلاح خلال فترة الانتقالات الصيفية المقبلة، بعدما قدم عرضاً يتضمن راتباً ضخماً وشارة قيادة الفريق، في محاولة لإقناع النجم المصري بخوض تجربة جديدة عقب نهاية مشواره مع ليفربول.



وكشفت صحيفة «إسبور» التركية أن فنربخشة يسعى للتعاقد مع صلاح، ضمن خطة النادي للمنافسة على الألقاب المحلية خلال الموسم المقبل، ومواجهة تفوق غلطة سراي في الكرة التركية.



وقدم النادي التركي عرضاً لصلاح يمتد لمدة 3 سنوات، يحصل خلاله محمد صلاح على 20 مليون يورو سنوياً، بإجمالي يصل إلى 60 مليون يورو طوال مدة التعاقد.



وأشارت الصحيفة إلى أن محمد صلاح رحب بالفكرة من حيث المبدأ، على أن يدرس العرض خلال الفترة المقبلة إلى جانب العروض الأوروبية والعربية التي تلقاها مؤخراً.



وعقد مسؤولو فنربخشة اجتماعاً مع رامي عباس، وكيل أعمال محمد صلاح، من أجل عرض المشروع الرياضي الخاص بالنادي، إلى جانب مناقشة تفاصيل العقد المقترح.



وتضمن العرض التركي منح محمد صلاح شارة قيادة الفريق بداية من الموسم المقبل، ضمن المحاولات لإقناعه بقيادة مشروع فنربخشة الجديد.



ويأتي التحرك التركي بعد إعلان محمد صلاح رحيله عن ليفربول بنهاية الموسم الجاري، عقب 9 سنوات قضاها مع النادي الإنجليزي، حقق خلالها العديد من الألقاب المحلية والقارية.



وذكرت صحيفة «إسبور» أن إدارة فنربخشة ترى في محمد صلاح الصفقة الأهم القادرة على منح الفريق دفعة فنية وتسويقية كبيرة خلال المرحلة المقبلة.