التركيز الذهني سلاح غوارديولا في صراع الأمتار الأخيرة في الدوري الإنجليزي



أكد الإسباني بيب غوارديولا، مدرب مانشستر سيتي، أن الضغوط المرتبطة بسباق المنافسة على لقب الدوري الإنجليزي الممتاز لم تتغير مع دخول الأيام الـ12 الأخيرة من المسابقة، حيث يتأخر الفريق بفارق خمس نقاط عن أرسنال صاحب الصدارة مع امتلاكه مباراة مؤجلة، وذلك قبيل مواجهة كريستال بالاس، الأربعاء، على ملعب الاتحاد.



وأوضح غوارديولا في مؤتمر صحفي، الثلاثاء، أن الوضع لا يزال ثابتاً كما كان عليه منذ أسابيع رغم بقاء ثلاث مباريات فقط على نهاية الموسم، مشيراً إلى أن فوز أرسنال الأخير على ويستهام يونايتد لم يغير من تركيزه المنصب حالياً على مواجهة كريستال بالاس وكيفية التعامل معها.



وشدد المدرب الإسباني على ضرورة تجاهل الأمور الخارجة عن السيطرة، والتركيز فقط على تحسين الأداء الميداني للقتال على اللقب حتى اللحظة الأخيرة، محذراً في الوقت ذاته من صعوبة الاختبار الذي سيشكله كريستال بالاس تحت قيادة المدرب أوليفر غلاسنر، الذي نجح في قيادة فريقه إلى نهائي دوري المؤتمر الأوروبي هذا الشهر.



ونقل الموقع الرسمي لمانشستر سيتي عن غوارديولا إشادته بكريستال بالاس ووضوح أسلوب لعبه رغم حالة عدم الاستقرار التي قد يمر بها الفريق نتيجة الإعلان المسبق عن رحيل مدربه، مؤكداً أن مواجهة كريستال بالاس كانت وما زالت تتسم بالصعوبة دائماً.