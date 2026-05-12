ماذا سيعلن بيريز؟ ريال مدريد يدعو لمؤتمر عاجل



يظهر فلورنتينو بيريز رئيس ريال مدريد أمام وسائل الإعلام مساء الثلاثاء، بعدما أعلن ريال مدريد عقد مؤتمر صحفي عاجل لرئيس النادي داخل المدينة الرياضية، وسط ترقب لما قد يتضمنه المؤتمر من قرارات مرتبطة بمستقبل الفريق بعد الموسم الصعب الذي عاشه النادي.



وأصدر ريال مدريد بياناً رسمياً أكد خلاله عقد المؤتمر الصحفي في السادسة مساءً بتوقيت إسبانيا، الثامنة مساءً بتوقيت الإمارات، داخل قاعة المؤتمرات في مدينة ريال مدريد الرياضية، وذلك عقب اجتماع مجلس إدارة النادي المقررة إقامته خلال الساعات المقبلة.



ويأتي المؤتمر في توقيت يشهد تزايد الحديث داخل إسبانيا حول مستقبل الجهاز الفني لريال مدريد بقيادة ألفارو أربيلوا، إلى جانب التحركات المنتظرة في سوق الانتقالات الصيفية، بعد خسارة الفريق لقب الدوري الإسباني عقب السقوط أمام برشلونة بنتيجة 0-2.



ولم يكشف البيان الرسمي الصادر عن النادي عن الملفات التي سيناقشها بيريز خلال المؤتمر.



وتنتظر جماهير ريال مدريد معرفة موقف الإدارة من مستقبل ألفارو أربيلوا، في ظل الأنباء المتداولة حول إمكانية إجراء تغييرات فنية داخل الفريق، إلى جانب الحديث عن صفقات جديدة ورحيل عدد من اللاعبين خلال فترة الانتقالات المقبلة.



ويُتوقع أيضاً أن يتناول بيريز خلال المؤتمر الوضع الاقتصادي للنادي، والمشاريع الاستثمارية المرتبطة بريال مدريد خلال المرحلة المقبلة.



وشهدت الساعات الماضية تصاعد التكهنات بشأن إمكانية عودة البرتغالي جوزيه مورينيو لتدريب ريال مدريد، بعدما ربطت تقارير صحفية اسمه بخلافة المدرب الحالي أربيلوا.



واعتاد فلورنتينو بيريز استغلال المؤتمرات الصحفية المهمة للإعلان عن قرارات تخص النادي، وهو ما رفع حجم الترقب الإعلامي للمؤتمر المنتظر، مع توقع حضور كبير من الصحافة الإسبانية والعالمية.



وذكرت التقارير أن المؤتمر سيعقد مباشرة بعد اجتماع مجلس إدارة ريال مدريد.