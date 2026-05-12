أغرب الجوائز في عالم كرة القدم.. 5 أطباق بيض وخروف و«سمكة» ودجاجة وكيس أرز

شهدت ملاعب كرة القدم حول العالم العديد من الجوائز الغريبة والطريفة التي حصل عليها نجوم المباريات، في مشاهد أثارت الدهشة والسخرية أحياناً، بعد أن تحولت بعض الجوائز الفردية من مجرد مكافآت رمزية إلى قصص انتشرت بشكل واسع.



ومن أبرز هذه الجوائز، حصول كيندي موسندا لاعب باور ديناموز الزامبي، على 5 أطباق من البيض عقب تألقه في مباراة فريقه أمام نكانا بالدوري الزامبي، حيث حصل على 3 أطباق بعد اختياره رجل المباراة، وطبقين مكافأة على تسجيله هدفاً، وزادت القصة انتشاراً بعدما أعلن اللاعب إهداء جائزته إلى أسرة أحد مشجعي النادي الذي كان قد توفي في المدرجات.



وشهد الدوري الروسي أيضاً واحدة من أغرب الجوائز، وذلك بتكريم لاعب بـ«خروف حي» عقب اختياره أفضل لاعب في المباراة، بينما تكررت الفكرة في بطولات للهواة بأمريكا الجنوبية، التي شهدت منح بعض اللاعبين خرافاً حية.



وفي ملاوي، حظي اللاعب حسن حسن كاجوكي بجائزة عبارة عن «دجاجة» بعد تألقه في إحدى المباريات، كما شهد الدوري البولندي واقعة مشابهة بحصول أحد اللاعبين على «دجاجة» كهدية رمزية أثارت تفاعلاً واسعاً بين الجماهير.



كما حصل لاعب في أحد الدوريات الأفريقية على كمية كبيرة من الموز، فيما نال لاعب في إحدى الدول الأوروبية قسائم مجانية للبيتزا، بينما شهد الدوري الإكوادوري واقعة طريفة أخرى بحصول أحد اللاعبين على «جوال أرز» كجائزة فردية، بسبب امتلاك راعي النادي شركة متخصصة في إنتاج الأرز.



وفي النرويج، تلقى مارتن أوديغارد سمكة هدية خلال إحدى المناسبات الكروية في بلاده، في لقطة لاقت انتشاراً واسعاً، بينما شهدت جنوب أفريقيا واحدة من أغرب الجوائز الحديثة، حيث تم تكريم هلومفو كيكانا مهاجم صن داونز بشريحة اتصالات مزودة بحزمة إنترنت 5 جيجا، وفي دوري الهواة الغاني فاز لاعب بحذاء منزلي «شبشب» بعد تتويجه بنجومية إحدى المباريات، وتؤكد هذه الوقائع أن كرة القدم لا تخلد فقط بالأهداف والبطولات، بل أحياناً أيضاً بالجوائز الغريبة التي تثير الدهشة وتبقى عالقة في ذاكرة الجماهير لسنوات طويلة.