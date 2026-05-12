مورينيو يكسر صمته ويتحدث عن مستقبله

تحدث البرتغالي جوزيه مورينيو للمرة الأولى عن مستقبله وسط الأنباء المتزايدة حول إمكانية عودته إلى ريال مدريد، بعدما أكد أن موقف بنفيكا من التأهل إلى دوري أبطال أوروبا لن يكون العامل الذي يحدد قراره خلال الفترة المقبلة.

وربطت تقارير صحفية اسم مورينيو بالعودة إلى ريال مدريد لخلافة المدرب الحالي ألفارو أربيلوا، بعد موسم صعب عاشه الميرنغي، أنهى خلاله المنافسات المحلية بالخسارة أمام برشلونة بنتيجة 0-2، ليتوج الفريق الكتالوني رسمياً بلقب الدوري الإسباني.

وأكد مورينيو أن الأنباء المتداولة بشأن إمكانية انتقاله إلى ريال مدريد لا تشغله في الوقت الحالي، مشيراً إلى أن تركيزه ينصب بالكامل على عمله مع بنفيكا، كما أوضح أن موقف الفريق في جدول الدوري البرتغالي أو فرص مشاركته في دوري أبطال أوروبا الموسم المقبل، لن يكونا العامل الحاسم في تحديد مستقبله التدريبي.

وقال المدرب البرتغالي: «وسائل الإعلام تتحدث عن ريال مدريد، لكنني لا أتحدث عن ذلك، بل أركز فقط على عملي مع بنفيكا، ولن يتغير الأمر سواء أنهينا الموسم في المركز الثاني أو الثالث».

وأضاف مورينيو: «الرغبة في المشاركة بدوري أبطال أوروبا موجودة لدي ولدى النادي أيضاً، لكن ترتيب الفريق أو التأهل للبطولة لن يؤثر على قراري بشأن مستقبلي».

وتولى مورينيو تدريب بنفيكا في سبتمبر الماضي، ونجح في الحفاظ على سجل الفريق دون خسارة في الدوري البرتغالي حتى الجولة قبل الأخيرة من الموسم.

وأثر تعادل بنفيكا أمام براغا على موقف الفريق في جدول الدوري البرتغالي، بعدما أصبح رصيده 77 نقطة في المركز الثالث، بفارق نقطتين خلف سبورتينغ لشبونة صاحب المركز الثاني برصيد 79 نقطة، بينما يتصدر بورتو الترتيب بـ 85 نقطة، وذلك قبل مواجهة بنفيكا وإشتوريل المقررة يوم السبت المقبل.

وسبق لمورينيو تدريب ريال مدريد بين عامي 2010 و2013، وقاد الفريق خلال تلك الفترة للتتويج بالدوري الإسباني، وكأس ملك إسبانيا.

وشهدت الفترة الأخيرة تصاعد الحديث داخل إسبانيا بشأن مستقبل الجهاز الفني لريال مدريد، في ظل النتائج السلبية التي عاشها الفريق هذا الموسم، إلى جانب الأزمات التي خرجت من غرفة خلع الملابس إلى وسائل الإعلام.