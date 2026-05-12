دي تشيربي: صراع بقاء توتنهام سيستمر حتى الجولة الأخيرة

يرى الإيطالي روبرتو دي تشيربي، مدرب توتنهام هوتسبير، أن فريقه سيظل في صراع البقاء ببطولة الدوري الإنجليزي الممتاز حتى الجولة الأخيرة، وذلك بعد التعادل 1-1 أمام ضيفه ليدز يونايتد مساء الإثنين.

وأضاع هذا التعادل فرصة مهمة أمام توتنهام لتوسيع الفارق إلى أربع نقاط مع وست هام يونايتد صاحب المركز الـ18.

وقال دي تشيربي، في تصريحات أبرزتها وكالة الأنباء البريطانية «بي إيه ميديا»: «أعتقد أننا نسير على الطريق الصحيح، وستكون المهمة صعبة حتى الثواني الأخيرة من مباراة الجولة الأخيرة أمام إيفرتون، لكن بعد مباراة سندرلاند كان من الصعب تخيل تفوقنا بفارق نقطتين عن وست هام».

وأضاف: «أتذكر جيدًا أول مباراة لي مع توتنهام أمام سندرلاند، ولا يمكن نسيان الوضع الذي كان عليه الفريق قبل 15 يومًا، كما لا يمكن تجاهل حصولنا على 8 نقاط خلال أربع مباريات متتالية».

وتابع: «سيواجه وست هام فريق ليدز يونايتد على أرضه في الجولة الأخيرة، وأعتقد أن ليدز سيلعب بكل قوة وحماس مثلما فعل أمامنا».

وعن الفرنسي ماتيس تيل، قال مدرب توتنهام: «سأعانقه بحرارة، فهو لاعب شاب وموهوب، وسجل هدفًا رائعًا».

وأضاف: «لقد ارتكب تيل خطأ بسبب قلة خبراته، لذا تسبب في ركلة الجزاء، فهو لم يخض مباريات كثيرة، وعلينا أن نتقبل ما حدث، لكنني سعيد بالعقلية التي لعبنا بها المباراة».

وتجنب دي تشيربي التعليق على مدى أحقية فريقه في الحصول على ركلة جزاء، لكنه انتقد حكم المباراة، ملمحًا إلى تأثره بالجدل المثار حول تقنية الفيديو خلال فوز أرسنال على وست هام بهدف دون رد يوم الأحد.

وقال: «لم أشاهد اللقطة مجددًا، لكن الحكم كان يحذرني باستمرار منذ الدقيقة الأولى وحتى الأخيرة، ويقول لي إنني سأحصل على إنذار إذا تحركت خارج المنطقة الفنية، وربما تأثر بالجدل المثار بعد مباراة أرسنال ووست هام».

وفي المقابل، ضمن ليدز يونايتد البقاء رسميًا في الدوري الإنجليزي الممتاز بعد خسارة وست هام أمام أرسنال، لكن مدربه دانيال فاركي أكد أن فريقه سيخوض الجولة الأخيرة بكل قوة.

وقال فاركي: «قدمنا موسمًا رائعًا، والتعادل مع توتنهام نتيجة مميزة، وضمان البقاء قبل ثلاث جولات من النهاية إنجاز رائع ومؤشر على قوة الفريق».

وختم حديثه قائلاً: «سنقاتل حتى آخر مباراة من أجل كل نقطة».