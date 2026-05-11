إحصائية.. الفرق الأكثر استفادة من اللعب على أرضها في الدوريات الأوروبية

كشفت إحصائيات حديثة عن تفوق واضح لبعض الأندية الأوروبية في استغلال مباريات الأرض خلال موسم 2025/2026، بعدما نجحت فرق عديدة في حصد نسبة كبيرة من نقاطها داخل ملاعبها، بينما ظهرت فرق أخرى بقدرة أكبر على تحقيق النتائج خارج الديار.

واعتمدت الدراسة على مقارنة نسبة النقاط التي حصدتها الأندية على أرضها بإجمالي نقاطها خلال الموسم، للكشف عن الفرق الأكثر اعتمادًا على اللعب داخل ملاعبها بين الدوريات الأوروبية الكبرى.

وأظهرت الدراسة أن أندية الدوري الإسباني حصدت 62.68% من إجمالي نقاطها على أرضها، بعدما جمعت 581 نقطة مقابل 356 نقطة خارج ملعبها، مع تحقيق 167 فوزًا داخل الديار مقابل 91 انتصارًا فقط خارجها، ليصبح الدوري الإسباني البطولة الأكثر اعتمادًا على أفضلية الأرض في أوروبا هذا الموسم.

وقدم إلتشي أعلى نسبة اعتماد على ملعبه في الدراسة كاملة، بعدما حصد 81.58% من إجمالي نقاطه داخل ملعبه، جامعًا 31 نقطة من أصل 38، متقدمًا على هيراكليس ألميلو الهولندي صاحب نسبة 78.95%، ثم ريال مايوركا الإسباني بـ 76.32%، وأوساسونا الإسباني بـ 76.19%، إضافة إلى زفوله الهولندي الذي جمع 75.68% من نقاطه على أرضه.

في المقابل، سجل برشلونة العلامة الكاملة على أرضه بعدما فاز في جميع مبارياته الـ 18 داخل ملعبه، جامعًا 54 نقطة كاملة من أصل 91 نقطة في الموسم بنسبة بلغت 59.34% من إجمالي نقاطه، بينما جمع كل من ريال مدريد وفياريال 43 نقطة على أرضهما بنسبة 58.90% و68.25% على الترتيب، كما حصد أتلتيكو مدريد 68.25% من نقاطه داخل ملعبه.

وجاء الدوري الفرنسي في المركز الثاني بنسبة 60.38% من النقاط على أرضه، يليه الدوري الهولندي بنسبة 60.18%، ثم الدوري الألماني بنسبة 57.08%، بينما احتل الدوري الإنجليزي المركز الخامس بنسبة 56.32%، وحل الدوري البرتغالي سادسًا بـ 55.20%، في حين جاء الدوري الإيطالي بالمركز الأخير بعدما جمعت أنديته 52.94% فقط من نقاطها داخل ملاعبها.

وأظهرت أرقام الدوري الإنجليزي تفوقًا للفرق المضيفة، بعدما حصدت الأندية 539 نقطة على أرضها مقابل 416 نقطة خارجها، بينما حققت الفرق صاحبة الأرض 149 فوزًا مقابل 108 انتصارات خارجية.

وبرز وولفرهامبتون باعتباره الفريق الأكثر اعتمادًا على ملعبه في إنجلترا بعدما جمع 72.22% من نقاطه على أرضه، في وقت لم يحقق فيه أي انتصار خارج ملعبه، بينما ظهر توتنهام باعتباره الفريق الأكثر اعتمادًا على نتائجه خارج أرضه، بعدما جمع 11 نقطة فقط داخل ملعبه مقابل 26 نقطة خارجه، لتبلغ نسبة نقاطه على أرضه 29.73% فقط.

وسجل الدوري البرتغالي نسبة 55.20% من النقاط داخل الأرض، بعدما جمعت الأندية 584 نقطة على ملاعبها مقابل 474 نقطة خارجها، بينما حققت الفرق المضيفة 165 فوزًا مقابل 132 انتصارًا خارجيًا.

وظهر بورتو كأحد أبرز الاستثناءات في الدراسة، بعدما جمع 43 نقطة خارج ملعبه مقابل 42 نقطة داخله، بينما توزعت نقاط كل من بنفيكا وسبورتينغ لشبونة بالتساوي بين الأرض وخارجها.

وكشفت أرقام الدوري الإيطالي عن تقارب واضح بين نتائج الأرض وخارجها، بعدما جمعت الأندية 514 نقطة داخل ملاعبها مقابل 445 نقطة خارجها، مع تحقيق 134 انتصارًا على الأرض مقابل 117 فوزًا خارجيًا، وهي أقل نسبة بين الدوريات السبع.

وجمع إنتر ميلان 44 نقطة على ملعبه، يليه نابولي بـ 40 نقطة، ثم يوفنتوس بـ37 نقطة، بينما حقق ميلان نتائج أفضل خارج أرضه بعدما جمع 35 نقطة خارج ملعبه مقابل 32 داخله.