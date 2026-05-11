أرسنال يواصل جمع الثروات

واصل أرسنال حصد المكاسب هذا الموسم، حيث لم تقتصر استفادته من مشواره الأوروبي على التأهل إلى نهائي دوري أبطال أوروبا، بل امتدت أيضًا إلى تحقيق عائدات مالية ضخمة وضعته في صدارة الأندية الإنجليزية الأكثر ربحًا من البطولة القارية.

ونجح الفريق اللندني في بلوغ نهائي دوري أبطال أوروبا بعد تخطي أتلتيكو مدريد الإسباني بنتيجة 2-1 في مجموع مباراتي نصف النهائي، ليضرب موعدًا مع باريس سان جيرمان الفرنسي في المباراة النهائية.

وكشفت شبكة «لايف سكور» البريطانية أن أرسنال ضمن الحصول على 16 مليون جنيه إسترليني إضافية بعد التأهل إلى النهائي، لترتفع إجمالي عائداته من البطولة هذا الموسم إلى 122 مليون جنيه إسترليني.

وبات أرسنال بذلك أكثر أندية الدوري الإنجليزي الممتاز تحقيقًا للأرباح الأوروبية خلال موسم 2025-2026، في ظل النتائج القوية التي حققها الفريق تحت قيادة المدرب الإسباني ميكيل أرتيتا.

وجاء ليفربول في المركز الثاني بقائمة الأندية الإنجليزية الأكثر ربحًا من دوري الأبطال بإجمالي 95 مليون جنيه إسترليني، رغم خروجه من ربع النهائي أمام باريس سان جيرمان.

واحتل مانشستر سيتي المرتبة الثالثة بعائدات بلغت 84 مليون جنيه إسترليني، بعد خروجه من دور الـ 16 أمام ريال مدريد الإسباني، فيما جاء تشيلسي رابعًا بـ 80 مليون جنيه عقب وداعه البطولة أمام باريس سان جيرمان من نفس الدور.

كما حقق توتنهام عائدات وصلت إلى 73 مليون جنيه إسترليني بعد خروجه من ثمن النهائي أمام أتلتيكو مدريد، بينما بلغت أرباح نيوكاسل يونايتد 57 مليون جنيه بعد خسارته أمام برشلونة الإسباني في الدور ذاته.

وأكد التفوق المالي حجم التطور الذي يعيشه أرسنال أوروبيًا خلال الموسم الحالي، بعدما جمع بين النتائج القوية داخل الملعب والعوائد الاقتصادية الكبيرة خارجه.

ويأمل الفريق اللندني في استكمال موسمه التاريخي بحصد لقب دوري أبطال أوروبا للمرة الأولى في تاريخه، عندما يواجه باريس سان جيرمان في النهائي المرتقب 30 مايو الجاري.