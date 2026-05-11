تعرف إلى ترتيب الدوري الإنجليزي في غياب «الفار»

أشعلت تقنية الفيديو جدلاً واسعاً جديداً في الدوري الإنجليزي الممتاز، بعدما كشفت دراسة تحليلية عن شكل جدول الترتيب في حال غياب التقنية هذا الموسم، لتظهر نتائج مغايرة قد تقلب سباق اللقب والمراكز الأوروبية وصراع الهبوط رأساً على عقب.



ووفقاً لتحليل أجرته منصة «إيه سي أوديس»، فإن أرسنال كان سيبقى في الصدارة، لكن بفارق نقطة واحدة فقط عن مانشستر سيتي، بدلاً من فارق خمس نقاط، مع امتلاك فريق المدرب بيب غوارديولا مباراة مؤجلة، ما يعني أن اللقب كان قد يصبح بين يديه فعلياً إذا فاز بها.



وجاء الجدل الأكبر بعد إلغاء هدف متأخر لـوست هام يونايتد أمام أرسنال، بقرار من حكم الفيديو المساعد، خلال المباراة التي انتهت بفوز «المدفعجية»، وهو القرار الذي اعتبره كثيرون نقطة تحول مؤثرة في سباق التتويج.



ورغم استفادة أرسنال من القرار، فإن الدراسة أوضحت أن عدة أندية أخرى كانت ستتغير مواقعها بشكل لافت، إذ قفز برايتون إلى المركز الرابع المؤهل إلى دوري أبطال أوروبا، بينما تراجع ليفربول من المركز الرابع إلى السابع، ليكون من أكثر المتضررين من تدخلات «فار» هذا الموسم.



كما كشف التحليل أن تشيلسي كان أكثر الأندية استفادة من قرارات التقنية، بعدما حصل على 9 قرارات لصالحه، فيما تراجع إلى المركز العاشر في الترتيب الافتراضي بدون «فار».

أما في قاع الجدول، فكان توتنهام هوتسبير سيبتعد عن شبح الهبوط في عالم خالٍ من التقنية، بينما اقترب كريستال بالاس ونوتنغهام فورست من منطقة الخطر.



من جانبه، دافع الحكم السابق مارك هالسي، عن قرار إلغاء هدف وست هام أمام أرسنال، مؤكداً أن اللقطة شهدت مخالفتين واضحتين ضد الحارس ديفيد رايا، وأن تدخل تقنية الفيديو كان ضرورياً للوصول إلى القرار الصحيح. ورغم استمرار الجدل الجماهيري حول تأثير «الفار» على نتائج المباريات، رأت صحيفة «ذا صن»، أن الأرقام تؤكد أن التقنية باتت عاملاً حاسماً في رسم ملامح الموسم، ليس فقط في سباق اللقب، بل أيضاً في معارك التأهل الأوروبي والهروب من الهبوط.