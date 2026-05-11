مبابي يحاول استعادة صورته داخل ريال مدريد

لم ينتظر كيليان مبابي كثيرًا بعد خسارة ريال مدريد أمام برشلونة في الكلاسيكو وحسم لقب الدوري الإسباني لصالح الفريق الكتالوني، بعدما اختار الظهور داخل مقر تدريبات النادي في «فالديبيباس» رغم حصول اللاعبين على راحة من المدرب ألفارو أربيلوا، في خطوة اعتبرها كثيرون رسالة واضحة لمحاولة استعادة صورته داخل الفريق بعد موسم مليء بالانتقادات.

وذكرت تقارير إسبانية، أبرزها برنامج «التشيرنغيتو» الإسباني، أن المهاجم الفرنسي تواجد داخل مركز تدريبات ريال مدريد وخاض تدريبات فردية عقب الهزيمة أمام برشلونة بنتيجة 2-0 على ملعب «كامب نو»، وهي النتيجة التي أنهت رسميًا آمال الميرنغي في المنافسة على لقب الدوري الإسباني.

واختار مبابي تجاهل يوم الراحة الذي منحه الجهاز الفني للاعبين، في وقت فضل فيه أغلب عناصر الفريق الابتعاد عن أجواء الضغط عقب خسارة الكلاسيكو، بينما واصل النجم الفرنسي العمل منفردًا داخل صالة الألعاب الرياضية وملاعب التدريب.

وجاء ظهور مبابي داخل مقر تدريبات ريال مدريد بعد فترة شهدت انتقادات متزايدة للاعب، سواء بسبب تراجع نتائج الفريق أو بسبب الجدل المرتبط بغيابه عن بعض المباريات المهمة وتأثيره المحدود في المواجهات الكبرى هذا الموسم.

وربطت تقارير إسبانية بين ظهور مبابي المنفرد داخل مقر النادي، وبين رغبته في توجيه رسالة انضباط وتحمل للمسؤولية تجاه جماهير ريال مدريد الغاضبة بعد ضياع لقب الليغا للموسم الثاني على التوالي.

واعتبر بعض المحللين أن تحرك اللاعب الفرنسي يعكس محاولة لاستعادة ثقة جماهير ريال مدريد، في ظل الأجواء المتوترة التي يعيشها الفريق بعد موسم شهد أزمات متكررة داخل غرفة الملابس، إلى جانب الحديث عن تغييرات مرتقبة على مستوى الجهاز الفني وقائمة اللاعبين خلال الصيف المقبل.

وتصاعدت أجواء الغضب داخل ريال مدريد خلال الساعات الماضية عقب الخسارة أمام برشلونة، وسط انتقادات جماهيرية طالت عددًا من نجوم الفريق، يتقدمهم كيليان مبابي وفينيسيوس جونيور.

وكان ريال مدريد قد خسر الكلاسيكو بهدفين دون رد أمام برشلونة، في مباراة حسمت تتويج الفريق الكتالوني بلقب الدوري الإسباني رسميًا، بعد موسم صعب عاشه الميرنغي على المستويين المحلي والأوروبي.