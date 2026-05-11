ميسي يعود لدعم برشلونة برسالة قصيرة

هنّأ النجم الأرجنتيني ليونيل ميسي فريقه السابق برشلونة، بعد ساعات من حسم تتويجه بلقب الدوري الإسباني لكرة القدم للمرة الـ29 في تاريخه والثانية تواليًا، كاتبًا عبر خاصية «ستوري» في منصة إنستغرام: «الأبطال.. عاش برشلونة».

وأعاد ميسي، نجم فريق إنتر ميامي الأميركي، الذي قاده لإحراز لقب الدوري للمرة الأولى في تاريخه الموسم الماضي، نشر صورة مصممة من حساب برشلونة الرسمي عبر خاصية «ستوري» على حسابه في إنستغرام، وكتب فوقها: «الأبطال.. عاش برشلونة».

وحسم العملاق الكاتالوني تتويجه باللقب قبل ثلاث مراحل من نهاية الموسم، بعدما فاز على غريمه التقليدي ريال مدريد 2-0 الأحد في «كامب نو».

ورفع «البلاوغرانا» الفارق بينه وبين النادي الملكي إلى 14 نقطة «91 مقابل 77»، ليحرز اللقب للعام الثاني تواليًا بقيادة مدربه الألماني هانزي فليك.

وفي المقابل، خرج فريق العاصمة للموسم الثاني تواليًا خالي الوفاض، بعدما فشل في التتويج بأي لقب.

وغادر ميسي برشلونة عام 2021 بعد 18 عامًا قضاها داخل أروقة النادي، متدرجًا من الأكاديمية حتى الفريق الأول، لينتقل إلى صفوف باريس سان جيرمان الفرنسي، الذي لعب معه موسمين «2021-2023»، قبل انتقاله إلى إنتر ميامي، الذي لا يزال يدافع عن ألوانه.

وعاش ميسي مع برشلونة أيامه الذهبية، مسجلًا 474 هدفًا في 520 مباراة، وقاده إلى لقب الدوري الإسباني 10 مرات، ودوري أبطال أوروبا 4 مرات، إضافة إلى العديد من الألقاب الأخرى، كما تُوج معه بجائزة الكرة الذهبية لأفضل لاعب في العالم 7 مرات من أصل 8 في سجله.