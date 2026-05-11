غوارديولا يراهن على مرموش

يتوقع الإسباني بيب غوارديولا، مدرب مانشستر سيتي ثاني الدوري الإنجليزي لكرة القدم، أن يلعب مهاجمه الدولي المصري عمر مرموش دورًا أساسيًا في المراحل الختامية من الموسم.

ويتبقى لسيتي أربع مباريات هذا الموسم، بينها المباراة النهائية لمسابقة كأس إنكلترا، ضمن فترة مزدحمة تمتد 12 يومًا، قد تتيح له إنهاء الموسم بثلاثية محلية بعد تتويجه بكأس الرابطة.

وبفضل قوة تشكيلة سيتي، لم يبدأ مرموش سوى سبع مباريات في الدوري الممتاز هذا الموسم، لكنه أثبت قيمته بتسجيله هدفًا بعد دخوله بديلًا في الفوز الكبير على برنتفورد 3-0 السبت، ضمن المرحلة السادسة والثلاثين.

ويأمل غوارديولا الآن أن يتمكن مرموش ولاعبون آخرون من الصف الثاني من تقديم الإضافة عند الاستعانة بهم، في وقت يسعى فيه سيتي، الذي يملك مباراة مؤجلة، إلى تقليص فارق النقاط الخمس مع أرسنال المتصدر، قبل ثلاث مباريات على نهاية الدوري.

وقال غوارديولا: «تحدثنا مرات عديدة. أعلم أن الأمر ليس سهلاً بالنسبة لهم، لكنني واثق تمامًا أنهم سيلعبون في المباريات المقبلة. أريد تدوير الفريق، لأنه خلاف ذلك لا يمكننا الوصول إلى النهائي أو مباراة بورنموث بقليل من الانتعاش».

وأضاف: «خصوصًا عمر. الأمر ليس سهلاً لأنك عادة تريد مهاجمًا واحدًا فقط. هو مهاجم صريح، لكن إرلينغ هالاند موجود. هالاند مهم جدًا بالنسبة لنا، لكن مساهمة عمر، وعدد الأهداف قياسًا بالدقائق التي لعبها، مرتفعة جدًا».

وكانت الفعالية التهديفية العالية لهالاند السبب الرئيسي في ابتعاد مرموش لفترة طويلة عن التشكيلة الأساسية، إذ سجل الدولي النرويجي هدفه الخمسين هذا الموسم مع النادي والمنتخب خلال عطلة نهاية الأسبوع.

وأضاف غوارديولا: «إنه أمر لا يصدق، وكانت هناك فترة في نوفمبر كان فيها مرهقًا جدًا عندما عاد من مباراتي النرويج في تصفيات كأس العالم. كان الأمر صعبًا».

ويلعب سيتي مع ضيفه كريستال بالاس الأربعاء في الدوري، ثم يلاقي تشلسي السبت المقبل في نهائي كأس إنكلترا، قبل أن يحل ضيفًا على بورنموث يوم 19 مايو الجاري في الدوري، ويختتم موسمه على أرضه بمواجهة أستون فيلا في مانشستر.