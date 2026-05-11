إيتا تكتب التاريخ بأول انتصار لمدربة في الدوريات الكبرى

دخلت ماري لويز إيتا، مدربة يونيون برلين، التاريخ بعدما أصبحت أول مدربة تحقق انتصارًا في الدوريات الأوروبية الخمسة الكبرى، عقب فوز فريقها 3-1 على مضيفه ماينز، أمس الأحد، ضمن منافسات الدوري الألماني لكرة القدم «بوندسليجا».

وتولت إيتا المهمة الشهر الماضي بشكل مؤقت عقب إقالة المدرب شتيفن باومجارت، لتصبح أول امرأة تقود فريقًا للرجال في إحدى الدوريات الكبرى بأوروبا، بعدما أثار تعيينها تعليقات مسيئة عبر مواقع التواصل الاجتماعي.

وجاء الفوز في المحاولة الرابعة للمدربة الألمانية، بعد خسارتين وتعادل في أول ثلاث مباريات لها مع الفريق، ليمنح يونيون برلين ثلاث نقاط ثمينة قبل ختام الموسم.

وأعربت إيتا عن سعادتها بالإنجاز، لكنها فضلت توجيه الأضواء نحو اللاعبين والجهاز الفني، قائلة عقب المباراة: «أنا سعيدة من أجل الفريق بأكمله، ومن أجل الجهاز الفني واللاعبين».

وأضافت: «في النهاية يتعلق الأمر دائمًا بالفوز بمباريات كرة القدم، وهو شعور جيد عندما تحقق ذلك. لقد عملنا بجد يوميًا من أجل الوصول إلى هذه اللحظة».

وتابعت: «كانت الطريقة التي حققنا بها الفوز رائعة أيضًا، بعدما بذل اللاعبون جهدًا كبيرًا طوال المباراة، لذلك من الرائع أن نخرج بالنقاط الثلاث ونقدم أداءً جيدًا».

ومن المقرر أن تقود إيتا يونيون برلين في مباراته الأخيرة هذا الموسم أمام أوجسبورج السبت المقبل، قبل انتقالها لتدريب فريق السيدات بالنادي بداية من الموسم الجديد.

وأكدت المدربة الألمانية أنها تنظر إلى هذه الخطوة بقناعة كاملة، موضحة: «لقد تم التواصل بشأن الأمر بوضوح منذ البداية، وأنا أتطلع للأسبوع الأخير مع اللاعبين، وسنحاول إنهاء الموسم بأفضل صورة ممكنة».

وشددت على أن انتقالها لتدريب فريق السيدات لا يمثل تراجعًا في مسيرتها، بل يأتي في ظل التطور الكبير الذي تشهده كرة القدم النسائية خلال السنوات الأخيرة، مضيفة: «وقعت العقد منذ فترة وأنا مقتنعة تمامًا بهذه الخطوة».