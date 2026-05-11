موسم صفري يشعل غضب جماهير ريال مدريد

اعترف ألفارو أربيلوا، المدير الفني لريال مدريد، بحجم الغضب الذي تعيشه جماهير الفريق بعد خسارة الكلاسيكو أمام برشلونة وتتويج النادي الكتالوني بلقب الدوري الإسباني.

وخسر ريال مدريد أمام برشلونة بهدفين دون رد على ملعب كامب نو، ليتوج الفريق الكتالوني رسميًا بلقب الليغا قبل ثلاث جولات من نهاية الموسم، بينما خرج الميرنغي بموسم خالٍ من البطولات.

وقال أربيلوا: «نتفهم إحباط الجماهير وعدم رضاهم عن هذا الموسم، كل ما يمكننا فعله هو العمل بجدية والتعلم من الأخطاء التي ارتكبناها».

وأضاف مدرب ريال مدريد: «الفريق سقط كثيرًا في تاريخه لكنه كان يعود دائمًا، وعلينا الآن العمل لتغيير هذا الوضع».

وشهد موسم ريال مدريد سلسلة من الأزمات والنتائج السلبية، بداية من الخروج من ربع نهائي دوري أبطال أوروبا أمام بايرن ميونيخ، وصولًا إلى فقدان لقب الدوري الإسباني لصالح برشلونة.

كما تصاعدت التوترات داخل غرفة ملابس ريال مدريد خلال الأيام الماضية، بعدما دخل الأوروغوياني فالفيردي في شجار مع الفرنسي تشواميني، انتهى بنقل الأول إلى المستشفى عقب إصابته خلال الواقعة.

وأكد أربيلوا أن الفريق مطالب بالحفاظ على احترافيته خلال المباريات المتبقية من الموسم، رغم ضياع المنافسة على الألقاب.

وقال المدرب الإسباني: «علينا أن نلعب من أجل الفوز في المباريات الثلاث المتبقية، نحن ندافع عن شعار ريال مدريد، ولا يمكننا التراجع أو الاستسلام».

وأضاف: «يجب أن ننهي الموسم بأفضل صورة ممكنة ونحقق ثلاثة انتصارات في الجولات المتبقية».

وتعرض ريال مدريد هذا الموسم لانتقادات جماهيرية بسبب تراجع النتائج، إلى جانب حالة عدم الاستقرار الفني التي شهدها الفريق بعد إقالة تشابي ألونسو في منتصف الموسم، وفشل الجهاز الفني الجديد بقيادة أربيلوا في إعادة الفريق إلى الطريق الصحيح.