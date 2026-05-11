راشفورد يوجه رسالة غامضة بعد الفوز على ريال مدريد

فتح الإنجليزي ماركوس راشفورد باب التكهنات حول مستقبله مع برشلونة، بعدما تحدث بصورة غامضة عن الأمر عقب الفوز على ريال مدريد والتتويج بلقب الدوري الإسباني.

وسجل راشفورد هدفًا رائعًا من ركلة حرة خلال مواجهة الكلاسيكو التي انتهت بفوز برشلونة بهدفين دون رد على ريال مدريد، قبل أن يضيف فيران توريس الهدف الثاني، ليحسم الفريق الكتالوني لقب الليغا.

وقال راشفورد في تصريحات لشبكة «إي إس بي إن» الأمريكية: «هذه هي الطريقة المثالية التي أريد أن ينتهي بها الأمر، أنا سعيد للغاية وأريد فقط الاستمتاع باليوم، وفي نهاية الموسم سنرى ما سيحدث».

وأثارت تصريحات المهاجم الإنجليزي الكثير من الجدل حول مستقبله، خاصة أنه يلعب حاليًا مع برشلونة على سبيل الإعارة قادمًا من مانشستر يونايتد.

وانتقل راشفورد إلى النادي الكتالوني الصيف الماضي، بعدما خرج من حسابات المدرب البرتغالي روبن أموريم الذي كان يتولى حينها مهمة تدريب مانشستر يونايتد.

وجاءت تصريحات راشفورد في وقت يعيش فيه مانشستر يونايتد تغييرات فنية جديدة، بعد تولي مايكل كاريك مهمة تدريب الفريق بصورة مؤقتة، وسط تقارير تتحدث عن إمكانية استمراره في منصبه بعد نجاحه في قيادة الفريق للعودة إلى دوري أبطال أوروبا.

وأضاف راشفورد خلال تصريحاته: «جئت إلى هنا من أجل الفوز وقد حققنا ذلك، إنه شعور لا يصدق، لقد استحقينا اللقب طوال الموسم وكنا الفريق الأفضل».

وتابع النجم الإنجليزي: «مررنا ببعض اللحظات الصعبة خلال الموسم، لكننا كنا نعود دائمًا ونقاتل».