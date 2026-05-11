باريس سان جيرمان على بعد نقطة من التتويج بالدوري

فاز فريق باريس سان جيرمان 1-0 على ضيفه بريست، الأحد، ليقترب عملياً من حسم لقب دوري الدرجة الأولى الفرنسي لكرة القدم.

وبهذا الفوز، رفع باريس سان جيرمان رصيده إلى 73 نقطة مع تبقي مباراتين على نهاية الدوري، متقدماً بفارق 6 نقاط على لانس صاحب المركز الثاني، الذي تتبقى له مباراتان أيضاً، لكن حامل اللقب يمتلك فارق أهداف أفضل بكثير.

ويحتاج باريس سان جيرمان إلى نقطة واحدة فقط من مباراته المقبلة أمام لانس يوم الأربعاء، لحسم اللقب رسمياً.

وفي مباراة أخرى، استفاد ليل من هدف عكسي سجله دينيس زكريا بالخطأ في مرمى فريقه موناكو، ليفوز 1-0 ويتقدم إلى المركز الثالث، ليعزز حظوظه في التأهل إلى دوري أبطال أوروبا الموسم المقبل.