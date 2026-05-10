جماهير سلافيا براغ تقتحم الملعب بـ«الشماريخ».. والشرطة التشيكية تفتح تحقيقاً جنائياً

ألغيت قمة براغ بين سلافيا براغ وسبارتا براغ، أمس، بعد اقتحام ⁠مئات من جماهير صاحب الأرض للملعب قرب النهاية، بينما كان سلافيا متقدماً 3-2 على ملعبه فورتونا، وعلى بُعد ثوانٍ من حسم لقب الدوري التشيكي لكرة القدم.



واخترق مشجعو سلافيا الحواجز الأمنية خلال الوقت بدل الضائع واجتاحوا أرضية الملعب، وكان بعضهم يحمل مشاعل مضيئة ويركض باتجاه مدرج جماهير الفريق الزائر. وتم إلقاء مواد نارية في المدرجات، بينما حاول لاعبو الفريقين مغادرة الملعب.



وتدخلت الشرطة التشيكية لإعادة النظام، وقالت ​إنها بدأت إجراء تحقيقات جنائية ​بشبهة الشغب. وأكدت السلطات أن ⁠حارس مرمى سبارتا، ياكوب سوروفتشيك، كان من بين الذين استهدفهم مشجعو صاحب الأرض، وتعرض لإصابة ​بمشعل ⁠ناري.



وقال سوروفتشيك، ⁠في بيان على وسائل التواصل الاجتماعي: أن يركض شخص نحوي ويهددني وجهاً لوجه خلال المباراة، مصحوباً باعتداء، ⁠أمر غير مقبول على الإطلاق، وسأسعى لمتابعة الأمر عبر المسار القانوني.



وقرر الحكم إيقاف المباراة. وأفادت وسائل إعلام تشيكية بأن لاعبي سبارتا خافوا على سلامتهم وغادروا الملعب بعد ذلك بوقت قصير على متن حافلة الفريق تحت مرافقة الشرطة. وأيّد ياروسلاف تفرديك، ​رئيس سلافيا، قرار إنهاء اللقاء.



وقال تفرديك: أبلغ المنافس عن تعرض لاعب أو لاعبين اثنين لهجوم. أعتقد أن إنهاء المباراة كان قرارا سليماً، واصفاً ​ما حدث بأنه «وصمة عار».