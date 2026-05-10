وفاة والد فليك مدرب برشلونة قبل مواجهة ريال مدريد في «الكلاسيكو»

تُوفي والد المدرب الألماني هانزي فليك قبل ساعات من مواجهة الكلاسيكو المرتقبة أمام ريال مدريد، وفقاً لما أعلنه ناديه برشلونة، الأحد.

وقال النادي الكاتالوني في بيان : يتقدم برشلونة وكامل عائلة البلاوغرانا بخالص التعازي والمواساة لهانزي فليك في وفاة والده. وأضاف: نشارك فليك وعائلته أحزانهم ونقف إلى جانبهم في هذا الوقت الصعب.



ويقترب فليك «61 عاماً» من قيادة برشلونة للاحتفاظ بلقب الدوري الإسباني للموسم الثاني توالياً، إذ يتصدر فريقه الترتيب بفارق 11 نقطة عن ريال مدريد قبل أربع مراحل من النهاية. ويكفي برشلونة تجنب الخسارة أمام غريمه التقليدي على ملعب «كامب نو»، الأحد، لحسم اللقب رسمياً.