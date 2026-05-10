لص مسلح يهدد البولندي بيدناريك بـ«سكين»

عاش المدافع البولندي جان بيدناريك، لاعب ناديي ساوثهامبتون وبورتو السابق، لحظات مرعبة بعدما تعرض منزله في البرتغال لعملية سطو مسلح انتهت بسرقة مجوهرات تقدر قيمتها بنحو 130 ألف جنيه إسترليني.



ووفقاً لتقارير إعلامية برتغالية، وقعت الحادثة مساء الجمعة، عندما عاد بيدناريك إلى منزله في مدينة بورتو برفقة زوجته جوليا وابنته، قبل أن يفاجأ بوجود متسلل داخل المنزل.

وأشارت التقارير إلى أن اللص هدد الدولي البولندي بسكين خلال المواجهة، قبل أن ينجح في الفرار حاملاً كمية من المجوهرات الثمينة، فيما لم يتعرض اللاعب أو أفراد عائلته لأي إصابات جسدية.



وتدخلت الشرطة البرتغالية فور تلقي البلاغ، حيث باشرت شرطة الأمن العام التحقيقات الأولية، قبل أن يتم تحويل القضية إلى الشرطة القضائية المختصة بالجرائم الخطيرة.

ولم يصدر بيدناريك أي تعليق رسمي حتى الآن عبر حساباته على مواقع التواصل الاجتماعي، كما التزمت زوجته الصمت أيضاً، رغم أنها نشرت قبل ساعات من الحادث مقطع فيديو للزوجين أثناء زيارتهما معرضاً للفن المعاصر.



ويعرف بيدناريك جيداً لدى جماهير الكرة الإنجليزية بعد مسيرة طويلة مع ساوثهامبتون بدأت في صيف 2017، حين انضم للنادي بعقد بلغت قيمته نحو خمسة ملايين جنيه إسترليني، قبل أن يقضي ثمانية مواسم في الدوري الإنجليزي الممتاز.



كما خاض تجربة إعارة قصيرة مع أستون فيلا عام 2022، قبل عودته إلى ساوثهامبتون، وسط فترة اعترف خلالها بمعاناته النفسية والضغوط التي واجهها في مسيرته.

وانتقل المدافع البولندي إلى بورتو الصيف الماضي، وساهم هذا الموسم في تتويج الفريق بلقب الدوري البرتغالي للمرة الـ31 في تاريخه.



وعلى الصعيد الدولي، شارك بيدناريك مع منتخب بولندا، في نسختي كأس العالم 2018 و2022، إضافة إلى مشاركته في بطولتين من كأس الأمم الأوروبية، ليواصل الحفاظ على مكانته كأحد أبرز مدافعي الكرة البولندية في السنوات الأخيرة.