ميسي يحطم رقماً قياسياً جديداً في فوز مثير لإنتر ميامي على تورنتو

أحرز النجم الأرجنتيني ليونيل ميسي هدفا وصنع هدفين ليقود فريقه إنتر ميامي للفوز 4 - 2 على تورنتو ضمن منافسات الدوري الأمريكي لكرة القدم، السبت.

أصبح ميسي أسرع لاعب يصل إلى 100 مساهمة تهديفية في الدوري الأمريكي، وذلك بعد 64 مباراة.

وحطم النجم الأرجنتيني الذي سجل 59 هدفًا وصنع 41 بقميص ميامي منذ الانضمام إلى صفوفه في صيف 2023 الرقم القياسي المسجل باسم الإيطالي سيباستيان جوفينكو نجم تورنتو، الذي وصل إلى 100 مساهمة تهديفية في 95 مباراة.

ومنذ انضمامه إلى إنتر ميامي، حطم ليونيل الأرقام القياسية وحقق الإنجازات في الدوري الأمريكي لكرة القدم، حيث أصبح أول لاعب في تاريخ الدوري يفوز بجائزة لاندون دونوفان لأفضل لاعب في الدوري الأمريكي لكرة القدم لعامين متتاليين في 2024 و2025.

كما فاز قائد منتخب الأرجنتين بجائزة الحذاء الذهبي كأفضل هداف في الموسم الماضي، وأنهى العام برقم قياسي في الدوري الأمريكي لكرة القدم بلغ 62 مساهمة تهديفية (35 هدفًا و28 تمريرة حاسمة) خلال الموسم العادي ومباريات الأدوار الإقصائية لكأس الدوري الأمريكي لكرة القدم، ليقود إنتر ميامي إلى أول لقب له في كأس الدوري الأمريكي.

وبخلاف هذا اللقب، ساعد ميسي ناديه الأمريكي على الفوز بكأس الدوري ودرع المشجعين، ليصل رصيده إلى 47 لقبًا مع الأندية والمنتخب، محققا رقماً قياسياً عالمياً.

وفي أوائل العام الجاري 2026، احتفل ميسي أيضا بتسجيل هدفه رقم 900 في مسيرته الكروية خلال مواجهة ناشفيل في بطولة أبطال الكونكاكاف.

كما أصبح أيضا أسرع لاعب يصل إلى 20 هدفًا و20 تمريرة حاسمة في الدوري الأمريكي ، محققًا هذا الإنجاز في 26 مباراة فقط.

وبعد مرور 12 جولة من مشوار بطولة الدوري، لا يزال ميسي ضمن قائمة هدافي المسابقة برصيد 9 أهداف في 11 مباراة أساسية.

وفاز نجم إنتر ميامي أيضا بجائزة رجل المباراة مرتين هذا العام، ليصل الإجمالي إلى 14 مرة متعادلا مع جيف كانينجهام كثاني أكثر اللاعبين فوزًا بهذه الجائزة في تاريخ الدوري الأمريكي، بينما يعتلي لاندون دونوفان القائمة بـ 19 مرة.