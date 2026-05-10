غلطة سراي يحسم لقب الدوري التركي للموسم الرابع على التوالي



حسم غلطة سراي لقب الدوري التركي لكرة القدم للمرة الرابعة على التوالي بفوزه، السبت، على ضيفه أنطاليا سبور 4-2 في المرحلة قبل الأخيرة.



وابتعد غلطة سراي بفارق أربع نقاط عن جاره وملاحقه فنربختشه، الذي خسر أمام غريمه بثلاثية نظيفة الشهر الماضي، مع بقاء مرحلة على النهاية.



وبقيادة النجم النيجيري فيكتور أوسيمن ضمن غلطة سراي تأهله المباشر مجدداً إلى دوري أبطال أوروبا الموسم المقبل، المسابقة التي وصل فيها هذا العام إلى ثمن النهائي قبل خسارته إياباً أمام ليفربول الإنجليزي 0-4، بعدما فاز ذهاباً على أرضه 1-0.



وهذه المرة الأولى التي يحرز فيها غلطة سراي لقب الدوري لأربع مرات متتالية منذ أواخر التسعينيات، رافعاً رصيده الإجمالي إلى 26 لقباً.



في المقابل استمر صيام فنربختشه، الذي أقال مدربه ومديره الرياضي، بعد الخسارة القاسية أمام غلطة سراي الشهر الماضي، عن الألقاب للموسم الثاني عشر توالياً، في أطول فترة جفاف في تاريخه.