ماذا بعد هبوط نانت؟.. المصري مصطفى محمد يحسم موقفه



حسم الدولي المصري مصطفى محمد موقفه من العودة إلى الدوري المصري، بعد هبوط فريقه نانت رسمياً إلى دوري الدرجة الثانية الفرنسي.



وكشفت تقارير مصرية، نقلاً عن مصدر مقرب من اللاعب، أن مصطفى محمد لا يفكر حالياً في العودة إلى الدوري المصري، رغم الغموض الذي يحيط بمستقبله عقب هبوط نانت.



وأوضح المصدر أن مهاجم منتخب مصر يفضل مواصلة مشواره في الاحتراف الأوروبي خلال الفترة المقبلة، في ظل اهتمام عدد من الأندية التركية بالتعاقد معه.



وبخلاف اهتمام عدد من الأندية التركية بالتعاقد معه، تلقى مصطفى محمد أيضاً عروضاً من أندية خليجية، في ظل ترقب لموقفه النهائي بعد هبوط نانت إلى دوري الدرجة الثانية الفرنسي.

وجاء هبوط نانت بعد خسارته أمام لانس بهدف دون رد، ضمن منافسات الجولة الثالثة والثلاثين من الدوري الفرنسي.



وشارك مصطفى محمد في اللقاء بداية من الدقيقة 82 كبديل، لكن الفريق فشل في العودة بالمباراة أو الحفاظ على فرصه في البقاء.



وكان نانت بحاجة إلى إنهاء الموسم في المركز السادس عشر من أجل خوض الملحق الفاصل لتفادي الهبوط، إلا أن خسارته أمام لانس أنهت آماله في البقاء، ليتأكد هبوط الفريق إلى دوري الدرجة الثانية للمرة الأولى منذ موسم 2008-2009.



ويعيش مصطفى محمد حالة من الترقب خلال الفترة الحالية، مع انتظار حسم مستقبله النهائي سواء بالاستمرار داخل أوروبا أو خوض تجربة جديدة في أحد الدوريات الخليجية.



وانضم مصطفى محمد إلى صفوف نانت في صيف 2023 قادماً من غلطة سراي التركي، بعدما قدم مستويات مميزة خلال تجربته السابقة في الدوري التركي.



وشارك المهاجم المصري بقميص نانت في 136 مباراة بمختلف المسابقات، سجل خلالها 29 هدفاً، إلى جانب تقديمه 8 تمريرات حاسمة.