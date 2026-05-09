بطلان عقوبة ريال مدريد ضد فالفيردي وتشواميني



كشفت تقارير إسبانية أن الغرامة المالية التي فرضها ريال مدريد على فيدي فالفيردي وأوريلين تشواميني بعد الأزمة الأخيرة بينهما، تخالف اللوائح المعمول بها داخل الكرة الإسبانية.



وأعلن ريال مدريد، الجمعة، توقيع غرامة مالية على فالفيردي وتشواميني بعد الشجار الذي وقع بينهما، وذلك عقب انتهاء التحقيق الداخلي الذي أجراه النادي واعتذار اللاعبين لبعضهما البعض.

وأوضح النادي في بيانه الرسمي أن إدارة ريال مدريد قررت تغريم كل لاعب مبلغ يقارب 500 ألف يورو، مع إغلاق الملف بشكل نهائي بعد انتهاء الأزمة.



وأشارت تقارير صحفية إسبانية إلى أن قيمة الغرامة المفروضة تتجاوز الحدود القانونية المنصوص عليها في الاتفاقية الجماعية المبرمة بين رابطة الدوري الإسباني ونقابة اللاعبين «AFE»، والتي تنظم العقوبات الخاصة بلاعبي كرة القدم في إسبانيا.



وأكدت التقارير أن اللوائح الإسبانية تحدد سقفاً مالياً معيّناً للعقوبات الخاصة بالمخالفات المصنّفة «خطيرة جداً»، وهي الفئة التي يندرج تحتها شجار فالفيردي وتشواميني.



وتنص اللوائح الإسبانية على أن العقوبات المالية يتم احتسابها وفق نسبة محددة من راتب اللاعب الشهري، بحيث لا تتجاوز الغرامة 25% من أول 100 ألف يورو يحصل عليها اللاعب شهرياً، ثم يتم احتساب نسبة إضافية لا تتجاوز 10% من باقي قيمة الراتب الشهري.



وكشفت الحسابات الخاصة برواتب اللاعبين أن الحد الأقصى القانوني لغرامة فالفيردي لا يتجاوز 153 ألفاً و916 يورو، في ظل حصوله على راتب سنوي يقدر بنحو 16.7 مليون يورو، أي ما يعادل 1.4 مليون يورو شهرياً.



وأوضحت التقارير أن تشواميني، الذي يحصل على راتب سنوي يبلغ 12.5 مليون يورو، لا يمكن أن تتجاوز الغرامة القانونية الخاصة به مبلغ 119 ألفاً و166 يورو.



وأكدت التقارير أن الثنائي يملك الحق في تقديم اعتراض رسمي ضد العقوبة المفروضة من ريال مدريد، بسبب مخالفتها للوائح المنظمة للعقوبات داخل الدوري الإسباني.



وأشارت التقارير إلى أن الأندية في مثل هذه الأزمات تفرض أحياناً غرامات مالية كبيرة من أجل احتواء المشكلة سريعاً وفرض حالة من الانضباط داخل غرفة الملابس، ويفضل اللاعبون تقبل العقوبات وعدم الدخول في أزمات قانونية مع أنديتهم حفاظاً على استقرار علاقتهم مع الإدارة.



وجاءت أزمة فالفيردي وتشواميني بعد اشتباك وقع بين الثنائي داخل تدريبات ريال مدريد خلال الأيام الماضية، قبل أن يتدخل النادي لاحتواء الأزمة وفرض العقوبة المالية على اللاعبين.