الذكاء الاصطناعي يتوقع بطل الكلاسيكو بين برشلونة وريال مدريد



رجحت تقنيات الذكاء الاصطناعي كفة برشلونة قبل مواجهة ريال مدريد في الكلاسيكو المرتقب، استناداً إلى الأرقام والإحصاءات الخاصة بأداء الفريقين خلال الموسم الحالي من الدوري الإسباني.



وتتجه أنظار جماهير كرة القدم حول العالم إلى مواجهة برشلونة وريال مدريد ضمن منافسات الجولة 35 من الليغا، في مباراة قد تحسم بشكل رسمي هوية بطل الدوري الإسباني هذا الموسم.



ويدخل برشلونة المباراة متصدراً جدول ترتيب الدوري الإسباني برصيد 88 نقطة، بفارق 11 نقطة عن ريال مدريد صاحب المركز الثاني برصيد 77 نقطة.



وأشارت التحليلات الرقمية إلى أفضلية واضحة لصالح برشلونة، في ظل النتائج القوية، التي حققها الفريق الكتالوني خلال الفترة الأخيرة، مقارنة بتراجع نتائج ريال مدريد.



واعتمدت توقعات الذكاء الاصطناعي على مجموعة من المؤشرات الرقمية، أبرزها تحقيق برشلونة الفوز في آخر خمس مباريات بنسبة نجاح كاملة، بينما لم تتجاوز نسبة انتصارات ريال مدريد 40 % بواقع انتصارين فقط خلال آخر خمس مواجهات.



وأظهرت الأرقام أيضاً تفوق برشلونة هجومياً، بعدما أحرز 89 هدفاً، واستقبل 31 هدفاً، بفارق أهداف بلغ 58 هدفاً، فيما سجل ريال مدريد 70 هدفاً، واستقبل 31 هدفاً بفارق أهداف وصل إلى 39 هدفاً.



وكشفت الإحصاءات الخاصة بالمواجهات بين الفريقين تفوق برشلونة، بعدما حقق 10 انتصارات مقابل 5 فقط لصالح ريال مدريد، دون تسجيل أي تعادل بينهما.



واعتبرت التحليلات أن الدافع المعنوي يمنح برشلونة أفضلية إضافية، خصوصاً أن الفريق يحتاج إلى فوز أو تعادل أمام ريال مدريد من أجل حسم لقب الدوري الإسباني رسمياً.



وتعود آخر مواجهة رسمية بين الفريقين إلى 11 يناير الماضي في كأس السوبر الإسباني، عندما فاز برشلونة على ريال مدريد بنتيجة 3-2.



واعتمدت تقنيات الذكاء الاصطناعي في هذه التوقعات على تحليل ملايين البيانات الخاصة بالأداء الفردي والجماعي، إلى جانب نتائج المواجهات المباشرة والأهداف المتوقعة والصلابة الدفاعية، من أجل تقديم قراءة رقمية لنتيجة الكلاسيكو.



وتقام مباراة برشلونة وريال مدريد، غداً في تمام الساعة الحادية عشرة مساء بتوقيت الإمارات، ضمن منافسات الجولة 35 من الدوري الإسباني.