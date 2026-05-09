تدريبات ريال مدريد تشهد لقطة خطيرة بين كورتوا ومبابي



شهدت تدريبات ريال مدريد الأخيرة قبل مواجهة برشلونة في الكلاسيكو لقطة خطيرة، بعدما كاد الحارس البلجيكي تيبو كورتوا يتسبب في إصابة زميله الفرنسي كيليان مبابي خلال المران.

وأظهرت لقطات مصورة من تدريبات الميرنغي، تداولتها وسائل إعلام إسبانية، محاولة كورتوا إبعاد الكرة، قبل أن تقترب قدمه بشكل خطير من رأس مبابي الذي يواصل التعافي من إصابة في أوتار الركبة.



وتعامل اللاعبان مع الموقف بصورة طبيعية، في إشارة إلى عدم حدوث أي خلاف بينهما.



ودخل مبابي مؤخراً دائرة الانتقادات الجماهيرية، بعدما تحدثت تقارير عن سفره إلى جزيرة سردينيا الإيطالية، بالتزامن مع معاناة ريال مدريد من تراجع النتائج وتقلص فرص المنافسة على لقب الدوري الإسباني.



وكشفت صحيفة «ذا أثليتيك» أن مبابي دخل في حديث حاد مع أحد أعضاء الجهاز الفني، بعد احتساب حالة تسلل ضده خلال مباراة تدريبية، وهو ما تسبب في زيادة الضغوط الجماهيرية عليه.



ووصل الغضب الجماهيري تجاه مبابي ذروته، بعدما أطلق أحد مشجعي ريال مدريد عريضة إلكترونية للمطالبة برحيله، وسط أنباء تحدثت عن تجاوز عدد الموقعين حاجز الملايين.



وتصاعدت الأزمات داخل ريال مدريد خلال الأيام الماضية، بعدما تحدثت تقارير عن قيام المدافع الألماني أنطونيو روديجر بصفع زميله ألفارو كاريراس خلال مشادة بين اللاعبين، قبل أن يقدم الأول اعتذاراً لزملائه ويدعوهم إلى تناول وجبة عشاء لإنهاء الأزمة.



وشهدت التدريبات بعدها أيضاً اشتباكاً بين الأوروغوياني فيدي فالفيردي والفرنسي أوريلين تشواميني، بعدما رفض الأول مصافحة زميله عقب خلاف فني بينهما في المران، قبل أن يتطور الأمر إلى شجار داخل غرفة الملابس.



وأكدت التقارير أن فالفيردي تعرض لإصابة استدعت نقله إلى المستشفى وخضوعه لغرز جراحية في الرأس، وفرضت إدارة ريال مدريد غرامة مالية بلغت 440 ألف جنيه إسترليني على كل لاعب منهما.



وتعيش جماهير ريال مدريد حالة من القلق قبل مواجهة برشلونة، في ظل تزايد الأزمات داخل الفريق خلال الأسابيع الأخيرة، مما قد يمنح البرسا أفضلية كبيرة في الكلاسيكو، خاصة أن الفريق الكتالوني يحتاج إلى نقطة واحدة فقط أمام ريال مدريد من أجل حسم لقب الدوري الإسباني رسمياً.